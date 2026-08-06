Classement des clubs africains : Al Ahly deuxième, le Zamalek hors du top 5

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le nouveau classement officiel des clubs africains avant le coup d'envoi de la saison 2026-2027, un classement marqué par des changements notables au sommet du continent, après la prise en compte des résultats des participations continentales lors des dernières saisons.

Al Ahly, club égyptien détenteur du record du nombre de titres en Ligue des champions africaine, a perdu la tête du classement continental, reculant à la deuxième place avec 66 points, tandis que le Mamelodi Sundowns sud-africain, tenant du titre de la saison dernière, s'est hissé à la première place avec 73 points.

Le classement a également vu l'Espérance de Tunis progresser à la troisième place avec 58 points, devançant d'un seul point la Renaissance de Berkane du Maroc, qui a poursuivi son ascension en occupant la quatrième place avec 57 points.

Du côté des clubs égyptiens, le Zamalek a progressé à la sixième place avec 49 points, après avoir atteint la finale de la Coupe de la Confédération africaine la saison dernière, tandis que Pyramids, vainqueur de la Ligue des champions africaine il y a deux saisons, a reculé à la septième place avec 48 points.

L'AS FAR du Maroc a par ailleurs conservé sa place parmi les dix premiers en occupant la huitième position, tandis que l'Al Hilal soudanais s'est classé neuvième et le CR Belouizdad algérien dixième.

Classement des clubs africains selon la CAF pour la saison 2026-2027

1 - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – 73 points.

2 - Al Ahly (Égypte) – 66 points.

3 - Espérance sportive de Tunis (Tunisie) – 58 points.

4 - Renaissance de Berkane (Maroc) – 57 points.

5 - USM Alger (Algérie) – 52 points.

6 - Zamalek (Égypte) – 49 points.

7 - Pyramids (Égypte) – 48 points.

8 - AS FAR (Maroc) – 41 points.

9 - Al Hilal (Soudan) – 39 points.

10 - CR Belouizdad (Algérie) – 38 points.

11 - Simba (Tanzanie) – 38 points.

12 - Young Africans (Tanzanie) – 35 points.

13 - Wydad Athletic Club (Maroc) – 32 points.

14 - Petro Atlético (Angola) – 27 points.

15 - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) – 24 points.

16 - Stade malien (Mali) – 23 points.

17 - MC Alger (Algérie) – 22 points.

18 - Al Masry (Égypte) – 20 points.

19 - Orlando Pirates (Afrique du Sud) – 20 points.

20 - Mazembe (RD Congo) – 20 points.

21 - Stellenbosch (Afrique du Sud) – 17 points.

22 - Raja Athletic (Maroc) – 17 points.

23 - Olympique de Safi (Maroc) – 15 points.

24 - Rivers United (Nigeria) – 15 points.

25 - Maniema Union (RD Congo) – 14 points.

26 - CS Constantine (Algérie) – 12 points.

27 - Sagrada Esperança (Angola) – 12 points.

28 - Otohô d'Oyo (Congo) – 11 points.

29 - JS Kabylie (Algérie) – 11 points.

30 - Power Dynamos (Zambie) – 10 points.

31 - Djoliba (Mali) – 9 points.

32 - Dreams (Ghana) – 9 points.

33 - Saint-Éloi Lupopo (RD Congo) – 7 points.

34 - Modern Future (Égypte) – 7 points.

35 - Nouadhibou (Mauritanie) – 6 points.

36 - Abou Salim (Libye) – 6 points.

37 - Marumo Gallants (Afrique du Sud) – 6 points.

38 - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) – 5 points.

39 - Azam (Tanzanie) – 5 points.

40 - Étoile du Sahel (Tunisie) – 5 points.

41 - Horoya (Guinée) – 5 points.

42 - Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire) – 4 points.

43 - Jaraaf (Sénégal) – 4 points.

44 - Bravos do Maquis (Angola) – 4 points.

45 - Enyimba (Nigeria) – 4 points.

46 - Lunda Sul (Angola) – 4 points.

47 - Jwaneng Galaxy (Botswana) – 4 points.

48 - Union sportive de Monastir (Tunisie) – 4 points.

49 - ES Sétif (Algérie) – 4 points.

50 - Diables Noirs (Congo) – 3,5 points.

51 - Club sportif sfaxien (Tunisie) – 3 points.

52 - Al Merreikh (Soudan) – 3 points.

53 - Al Ahly Tripoli (Libye) – 3 points.

54 - Medeama (Ghana) – 3 points.

55 - Club africain (Tunisie) – 3 points.

56 - Sekhukhune United (Afrique du Sud) – 3 points.

57 - Al Hilal Benghazi (Libye) – 3 points.

58 - Singida Black Stars (Tanzanie) – 2,5 points.

59 - Zesco United (Zambie) – 2,5 points.

60 - San Pédro (Côte d'Ivoire) – 2,5 points.

61 - Nairobi United (Kenya) – 2,5 points.

62 - Coton Sport (Cameroun) – 2,5 points.

63 - Black Bulls (Mozambique) – 2 points.

64 - Orapa United (Botswana) – 2 points.

65 - Vita Club (RD Congo) – 2 points.

66 - Vipers (Ouganda) – 2 points.

67 - Real Bamako (Mali) – 2 points.

68 - ASKO Kara (Togo) – 2 points.

69 - AmaZulu (Afrique du Sud) – 2 points.

70 - Al Ittihad (Libye) – 2 points.

71 - SuperSport United (Afrique du Sud) – 1,5 point.

72 - ABC Lobito (Angola) – 1,5 point.

73 - Soar (Guinée) – 1,5 point.

74 - Al Akhdar (Libye) – 1 point.

75 - Motema Pembe (RD Congo) – 1 point.

76 - JS Saoura (Algérie) – 1 point.

77 - AS Gendarmerie nationale (Niger) – 0,5 point.

78 - Zanaco (Zambie) – 0,5 point.

79 - Royal Leopards (Eswatini) – 0,5 point.