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Muhammad Sharaf Eldeen
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Classement des bourreaux d'Europe 2026 : la star d'Arsenal égale Mbappé, Kane seul en tête

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Erling Haaland a inscrit un but lors de la victoire de la Norvège face au pays de Galles sur le score de 3-1, ce samedi, dans le cadre de la Ligue des nations, portant son total à 66 buts internationaux en 60 matchs avec l'équipe première, et consolidant ainsi sa place parmi les meilleurs buteurs des sélections européennes en 2026.

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Le but de l'attaquant de Manchester City, inscrit sur penalty à la 88e minute, est venu parachever le triplé de la Norvège, après les réalisations d'Antonio Nusa et d'Andreas Schjelderup aux 59e et 68e minutes, tandis que David Brooks avait marqué l'unique but du pays de Galles à la 79e minute.

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Haaland a par ailleurs porté son total à 11 buts en 2026 avec la sélection norvégienne, occupant la troisième place dans la liste des meilleurs buteurs européens, au niveau des équipes A, cette année.

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Haaland se place derrière Kylian Mbappé, la star de la France, et Viktor Gyökeres, l'attaquant de la Suède, qui sont à égalité avec 12 buts à la deuxième place, tandis que l'international anglais Harry Kane, lauréat du Ballon d'Or, est en tête de la liste avec 14 buts.

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Gyökeres, le joueur d'Arsenal, a inscrit un doublé face à la Bosnie-Herzégovine, ce samedi, dans le cadre de la Ligue des nations.

Les statistiques de l'attaquant norvégien revêtent une importance supplémentaire au regard de sa remarquable moyenne de buts, puisqu'il a atteint 66 buts en 60 matchs internationaux, soit une moyenne de plus d'un but par rencontre, un exploit rare au niveau du football international.

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Haaland est devenu le premier joueur européen à atteindre ce nombre de buts, lors de ses 60 premiers matchs avec la sélection A, depuis la légende allemande Gerd Müller, qui avait réalisé le même chiffre durant la période ayant précédé la Coupe du monde 1974, lorsqu'il avait inscrit son 66e but international lors de son cinquante-neuvième match, avant de disputer son soixantième match sans marquer, selon le réseau français « stats foot ».

Le paradoxe ne s'arrête pas à son niveau international, car Haaland possède également une moyenne de buts supérieure à un but par rencontre, au niveau de la Ligue des champions d'Europe.

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En effet, selon les statistiques de l'Union européenne de football, l'attaquant norvégien a inscrit 61 buts en 60 matchs dans la compétition, devenant l'un des joueurs ayant maintenu cette moyenne exceptionnelle à la fois en Ligue des champions et lors des matchs de sélections, en tenant compte des joueurs ayant marqué au moins 20 buts dans les deux compétitions.

Son but face au pays de Galles est venu sceller la victoire de la Norvège sur le score de 3-1, ce samedi, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Antonio Nusa a ouvert le score pour la Norvège à la 59e minute, avant qu'Andreas Schjelderup n'ajoute le deuxième but à la 68e minute.

David Brooks a réduit l'écart pour le pays de Galles à la 79e minute, tandis que Haaland a scellé le résultat sur penalty, deux minutes avant la fin du temps réglementaire.

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La Norvège a porté son total à 6 points, à la troisième place du groupe, avant la confrontation décisive avec le Danemark (deuxième avec 9 points) lors de la dernière journée de la phase de groupes, tandis que le Portugal domine le classement avec 12 points.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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