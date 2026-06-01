Classement des billets les plus chers pour la Coupe du monde 2026 : la finale, des places à plus de 30 000 dollars, l’Argentine et bien plus encore

La Coupe du monde de la FIFA fait son retour en Amérique du Nord pour la première fois depuis l’édition États-Unis 1994.

Malgré un intérêt public alors modéré pour le football aux États-Unis, cette édition a battu des records d’affluence moyenne et totale. Trente-deux ans plus tard, les billets se sont à nouveau envolés.

Sans surprise, la demande va culminer à mesure que l’on s’approche du coup d’envoi, fixé au 11 juin sur les terrains des États-Unis, du Mexique et du Canada.

Si la demande s’accompagne de prix élevés, les supporters disposeront néanmoins d’une multitude d’options de billets, y compris certaines des places les plus onéreuses de l’histoire de la Coupe du monde.

Classement : quels sont, dès maintenant, les billets les plus onéreux de la Coupe du monde 2026 ?

D’après les plateformes de revente, les tarifs officiels de la FIFA et les offres accessibles au grand public, voici les places les plus onéreuses actuellement disponibles sur le marché.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et d’une demande constante.

Classement Match / Catégorie de billet Stade Lieu Fourchette de prix officielle (valeur nominale) Fourchette estimée sur le marché secondaire N° 1 Finale de la Coupe du monde 2026 Finale MetLife Stadium, East Rutherford 2 030 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+) N° 2 Billets pour les demi-finales Demi-finales AT&T Stadium (Dallas) et Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ N° 3 Mexique vs Afrique du Sud Phase de groupes Estadio Azteca, Mexique 75 $ – 2 735 $ 1 522 $ – 5 500 $+) N° 4 Mexique vs Corée du Sud Phase de groupes Estadio Akron, Guadalajara 75 $ – 2 735 $ 1 199 $ – 4 500 $+) N° 5 Billets pour les quarts de finale Quarts de finale Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City 275 $ – 1 775 $ 850 $ – 4 000 $ N° 6 États-Unis - Paraguay Phase de groupes SoFi Stadium, Los Angeles 75 $ – 2 735 $ 658 $ – 3 500 $+) N° 7 République tchèque - Mexique Phase de groupes Estadio Azteca, Mexique 75 $ – 2 735 $ 600 $ – 3 200 $+) N° 8 Écosse - Brésil Phase de groupes Hard Rock Stadium, Miami 60 $ – 620 $ 948 $ – 3 800 $+) N° 9 Argentine vs Autriche Phase de groupes AT&T Stadium, Dallas 60 $ – 620 $ 699 $ – 3 200 $+) N° 10 Canada - Bosnie-Herzégovine Phase de groupes BMO Field, Toronto 75 $ – 2 735 $ 452 $ – 2 800 $+)

À noter que ces tarifs fluctuent en permanence en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Les chiffres indiqués correspondent aux prix publics les plus élevés au moment de la rédaction et sont susceptibles d’évoluer à mesure que le tournoi approche.

Quelles sont les équipes les plus onéreuses à suivre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les prix moyens des billets varient actuellement considérablement d’une sélection à l’autre.

Cet écart s’explique par plusieurs facteurs : la prime accordée au pays hôte, la tarification basée sur le marché et le lieu du match.

Pays hôtes

Les billets pour les États-Unis sont parmi les plus chers de tous les pays participants à la Coupe du monde, et les deux autres nations hôtes, le Mexique et le Canada, pratiquent également des tarifs élevés pour leurs rencontres.

Ajoutez à cela la flambée des tarifs hôteliers dans les villes hôtes, et vous comprendrez que les supporters américains, mexicains et canadiens doivent s’acquitter d’un supplément considérable.

Au Mexique, la forte demande, soutenue par une large base de supporters et l’attrait régional d’El Tri, explique cette hausse des tarifs.

Parmi les rencontres les plus onéreuses de la phase de groupes, on note notamment :

Jeudi 11 juin : Mexique - Afrique du Sud (à partir de 3 253 $), Estadio Azteca (Mexico)

Vendredi 12 juin : Vainqueur des barrages de l’UEFA A – Canada (à partir de 1 569 $), BMO Field (Toronto)

Vendredi 12 juin : États-Unis - Paraguay (à partir de 1 422 $), SoFi Stadium (Inglewood)

Jeudi 18 juin : Mexique - Corée du Sud (à partir de 1 844 $), Estadio Akron (Guadalajara)

Vendredi 19 juin : États-Unis - Australie (à partir de 1 095 $), Lumen Field (Seattle)

Mercredi 24 juin : Vainqueur des barrages de l’UEFA D – Mexique (à partir de 1 305 $), Estadio Azteca (Mexico)

Argentine

La FIFA ayant adopté une politique de tarification dynamique pour le Mondial 2026 – les prix varient selon la demande –, les sélections disposant d’une large base de supporters verront inévitablement leurs places se négocier à des tarifs bien plus élevés, quel que soit le stade.

Sans surprise, hors des nations organisatrices, l’Argentine caracole en tête des demandes de billets. Les champions du monde en titre attirent toujours les foules.

La preuve, les foules se sont massées pour voir Lionel Messi et ses coéquipiers lors de la Copa América 2024, disputée aux États-Unis : plus de 80 000 spectateurs au MetLife Stadium (New Jersey) pour la demi-finale contre le Canada, et plus de 65 000 au Hard Rock Stadium de Miami pour la finale remportée 1-0 face à la Colombie.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent à l’Inter Miami en MLS, ainsi que les nombreux matchs amicaux disputés ces dernières années en Amérique du Nord ont encore élargi la base de supporters de l’Albiceleste dans la région.

Voici les matchs de groupe de l’Argentine pour lesquels les billets sont proposés à des prix élevés :

Lundi 22 juin : Argentine - Autriche (à partir de 1 009 $), AT&T Stadium (Arlington)

Autres rencontres de groupe à forte valeur faciale :

Mercredi 24 juin : Écosse - Brésil (à partir de 1 149 $), Hard Rock Stadium (Miami)

Vendredi 26 juin : Norvège - France (à partir de 951 $), Gillette Stadium (Foxborough)

Pour plus d’informations sur la disponibilité des places, consultez régulièrement le site officiel de la FIFA. Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les billets pour les matchs de la Coupe du monde sont proposés à partir de 162 $.

Quels sont les tarifs pour la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs varient considérablement selon le match et la phase de vente.

La FIFA a déjà précisé que, grâce à la tarification dynamique, les premiers matchs de la phase de groupes étaient proposés à partir de 60 $, mais que les tarifs pourraient grimper jusqu’à 6 730 $ pour la finale. Les prix sont susceptibles de fluctuer tout au long des différentes phases de vente.

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La FIFA a annoncé que, grâce à la tarification dynamique, le prix des places pourrait grimper jusqu’à 6 730 dollars pour le match ultime.

Néanmoins, ces tarifs peuvent évoluer au fil des différentes phases de vente, et les estimations pour la finale au MetLife Stadium oscillent entre 2 030 $ et 7 875 $.

Les tarifs varient également selon la catégorie de places :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située en bas des tribunes.

la plus onéreuse, située en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, au-delà des zones Catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, au-delà des zones Catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les supporters peuvent déjà trouver des places pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à partir de 7 291 $.

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

Le portail officiel de billetterie de la FIFA demeure le canal principal et le plus fiable pour obtenir des places.

Pour y accéder, les supporters doivent disposer d’un identifiant FIFA enregistré et être prêts à agir rapidement dès l’ouverture des ventes, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Une fois les premières phases de vente clôturées, la plateforme officielle d’échange et de revente de la FIFA reste l’unique canal approuvé pour les transactions entre supporters ; la disponibilité y est aléatoire, il est donc conseillé de consulter le portail plusieurs fois par jour, car les places sont mises en vente en temps réel par d’autres fans.

Pour les rencontres très prisées ou les dates spécifiques déjà épuisées sur le portail officiel, les plateformes de revente comme StubHub offrent davantage de flexibilité, bien qu’à un coût souvent plus élevé.

Vérifiez toujours que la plateforme offre une garantie d’achat solide.

Est-il possible d’acheter des places de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos places, la plateforme officielle de la FIFA, ouverte depuis octobre, reste le canal sécurisé de référence.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places apparaissent de façon ponctuelle, surtout juste avant les matchs. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Des revendeurs secondaires comme StubHub proposeront également des places, mais les prix peuvent y être plus élevés.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Au total, 104 matchs seront disputés sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition rassemblera 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations. Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026

Vivez pleinement la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits hospitalité complets incluant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, dans les trois pays hôtes. Ces forfaits sont proposés comme suit :

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et un accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades qui accueilleront les rencontres :