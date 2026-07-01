Classement des billets les plus chers de la Coupe du monde 2026 : la finale, des places à plus de 30 000 dollars, l’Argentine et bien plus encore

La Coupe du monde de la FIFA fait son retour en Amérique du Nord pour la première fois depuis l’édition 1994 aux États-Unis.

Malgré un intérêt domestique encore modéré pour le football, l’édition 1994 avait battu des records de fréquentation moyenne et totale. Trente-deux ans plus tard, les billets se vendent à nouveau comme des petits pains.

Les différentes catégories tarifaires, notamment les formules d’hospitalité et les places pour la finale, exigent une planification financière rigoureuse tant les montants peuvent être élevés. Si l’expérience premium dans les stades s’adresse aux supporters qui font le déplacement, une large part du public mondial préfère suivre l’événement depuis son canapé grâce aux plateformes numériques. Les grands tournois internationaux de football incitent les sites de paris sportifs en ligne agréés à lancer des offres promotionnelles spécifiques destinées au public mondial. Comparer les meilleures offres de paris sur la Coupe du monde permet aux supporters d’examiner en toute sécurité les différentes primes d’inscription, les cotes améliorées et les avantages proposés par les plateformes. L’utilisation de ces ressources informatives aide les analystes sportifs et les spectateurs occasionnels à évaluer le paysage numérique concurrentiel, leur garantissant ainsi de pouvoir choisir des plateformes sécurisées et agréées qui correspondent à leurs préférences en matière de divertissement lors des grands tournois sportifs.

Sans surprise, la demande de billets va atteindre des sommets à mesure que nous nous rapprochons du plus grand tournoi sportif, organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, et dont le coup d’envoi sera donné le 11 juin.

Si la forte demande tire les prix vers le haut, les supporters disposeront tout de même d’une multitude d’options de billets, y compris certains des sésames les plus onéreux de l’histoire de la compétition.

Classement : quels sont actuellement les billets les plus chers pour la Coupe du monde 2026 ?

D’après les annonces actuelles de revente, les tarifs officiels de la FIFA et les prix les plus élevés accessibles au public, voici les billets pour la Coupe du monde 2026 les plus chers actuellement sur le marché.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de l’évolution de la demande.

Classement Match / Catégorie de billet Stade Lieu Fourchette de prix officielle (valeur nominale) Fourchette estimée sur le marché secondaire N° 1 Finale de la Coupe du monde 2026 Finale MetLife Stadium, East Rutherford 2 030 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ N° 2 Billets pour les demi-finales Demi-finales AT&T Stadium (Dallas) et Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ N° 3 Mexique vs Afrique du Sud Phase de groupes Estadio Azteca, Mexico 75 $ – 2 735 $ 1 522 $ – 5 500 $+ N° 4 Mexique vs Corée du Sud Phase de groupes Estadio Akron, Guadalajara 75 $ – 2 735 $ 1 199 $ – 4 500 $+ N° 5 Billets pour les quarts de finale Quarts de finale Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City 275 $ – 1 775 $ 850 $ – 4 000 $ n° 6 États-Unis vs Paraguay Phase de groupes SoFi Stadium, Los Angeles 75 $ – 2 735 $ 658 $ – 3 500 $+ n° 7 République tchèque vs Mexique Phase de groupes Stade Azteca, Mexico 75 $ – 2 735 $ 600 $ – 3 200 $+ n° 8 Écosse contre Brésil Phase de groupes Hard Rock Stadium, Miami 60 $ – 620 $ 948 $ – 3 800 $+ N° 9 Argentine vs Autriche Phase de groupes AT&T Stadium, Dallas 60 $ – 620 $ 699 $ – 3 200 $+ n° 10 Canada vs Bosnie-Herzégovine Phase de groupes BMO Field, Toronto 75 $ – 2 735 $ 452 $ – 2 800 $+

Remarque : les tarifs des places varient fréquemment en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ces estimations correspondent aux prix publics les plus élevés relevés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à l’approche du tournoi.

Quelles sont les équipes les plus onéreuses à suivre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les prix moyens des billets varient actuellement considérablement d’une équipe à l’autre.

Cet écart s’explique par plusieurs facteurs : la prime accordée au pays hôte, la tarification basée sur l’offre et la demande, ainsi que le lieu du match.

Pays hôtes

Si les places pour les matchs de l’équipe des États-Unis sont les plus onéreuses de la compétition, les deux autres pays hôtes, le Mexique et le Canada, appliquent également des tarifs élevés pour leurs rencontres.

Ajoutez à cela la flambée des tarifs hôteliers dans les villes hôtes, et vous comprendrez pourquoi les supporters américains, mexicains et canadiens doivent s’acquitter d’un supplément considérable.

Au Mexique, la forte demande de billets s’explique par la large base de supporters internationaux de l’équipe et par l’attrait régional pour « El Tri ».

Parmi les rencontres de groupe les plus onéreuses, on note :

Jeudi 11 juin : Mexique – Afrique du Sud (à partir de 3 253 $), Estadio Azteca (Mexico)

Vendredi 12 juin : Vainqueur des barrages de l’UEFA A – Canada (à partir de 1 569 $), BMO Field (Toronto)

Vendredi 12 juin : États-Unis – Paraguay (à partir de 1 422 $), SoFi Stadium (Inglewood)

Jeudi 18 juin : Mexique – Corée du Sud (à partir de 1 844 $), Estadio Akron (Guadalajara)

Vendredi 19 juin : États-Unis - Australie (à partir de 1 095 $), Lumen Field (Seattle)

Mercredi 24 juin : Vainqueur des barrages de l’UEFA D vs Mexique (à partir de 1 305 $), Estadio Azteca (Mexico)

Argentine

La FIFA ayant adopté une politique de tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026 – les prix varient donc selon l’offre et la demande –, les équipes disposant d’une large base de supporters verront leurs billets se négocier à des tarifs nettement plus élevés, quel que soit le lieu de la rencontre.

Sans surprise, l’Argentine, championne du monde en titre, domine la demande de billets hors pays hôtes.

Des foules record se sont pressées pour voir Lionel Messi et ses coéquipiers en action lors de la Copa América 2024, organisée aux États-Unis. Plus de 80 000 supporters ont assisté à la demi-finale opposant l’Argentine au Canada au MetLife Stadium, dans le New Jersey, et plus de 65 000 ont vu l’Albiceleste brandir un nouveau trophée majeur au Hard Rock Stadium de Miami après une victoire 1-0 contre la Colombie.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent à l’Inter Miami en MLS, ainsi que les nombreux matchs amicaux disputés en Amérique du Nord ces dernières années, ont encore élargi la base de supporters de l’Albiceleste dans la région.

Parmi les matchs de poule de l’Argentine pour lesquels les billets sont proposés à des prix élevés, on trouve :

Lundi 22 juin : Argentine – Autriche (à partir de 1 009 $), AT&T Stadium (Arlington)

Parmi les autres rencontres de groupe affichant des tarifs élevés, on note également :

Mercredi 24 juin : Écosse - Brésil (à partir de 1 149 $), Hard Rock Stadium (Miami)

Vendredi 26 juin : Norvège - France (à partir de 951 $), Gillette Stadium (Foxborough)

Pour plus d’informations sur la disponibilité des places, consultez régulièrement le site officiel de la FIFA. Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les billets pour les matchs de la Coupe du monde sont proposés à partir de 162 $.

Quels sont les tarifs de la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs varient considérablement selon le match et la catégorie de places.

La FIFA a opté pour une tarification dynamique : si certains premiers matchs de la phase de groupes démarrent à 60 $, le prix des places peut s’envoler jusqu’à 6 730 $ pour la finale. Les tarifs sont donc amenés à fluctuer au fil des différentes phases de vente.

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La FIFA a déjà prévenu que, grâce à la tarification dynamique, le prix des places pourrait grimper jusqu’à 6 730 $ pour le match décisif.

Ces tarifs sont appelés à fluctuer au fil des différentes phases de vente, et les estimations pour la finale au MetLife Stadium oscillent entre 2 030 $ et 7 875 $.

Les tarifs varient selon la catégorie de places, comme suit :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située dans la partie inférieure des tribunes.

la plus onéreuse, située dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les niveaux inférieurs et supérieurs, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les niveaux inférieurs et supérieurs, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les supporters peuvent se procurer des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à partir de 7 291 $.

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

Le portail officiel de billetterie de la FIFA demeure le canal principal et le plus fiable pour obtenir des places.

Les supporters doivent disposer d’un identifiant FIFA enregistré pour participer aux ventes en direct, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Une fois les premières mises en vente clôturées, la plateforme officielle de revente et d’échange de la FIFA reste accessible ; il s’agit de l’unique espace approuvé par l’instance pour les transactions entre supporters. La disponibilité y est toutefois sporadique : il est donc conseillé de consulter le portail plusieurs fois par jour, les places étant proposées en temps réel par d’autres fans.

Pour qui cherche des places pour des dates précises ou des affiches très prisées déjà épuisées sur le portail officiel, les plateformes de revente comme StubHub offrent la plus grande flexibilité, mais à un coût souvent plus élevé.

Veillez toujours à utiliser une plateforme offrant une garantie d’achat solide.

Peut-on se procurer des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos places de manière sécurisée, utilisez la plateforme officielle de la FIFA, ouverte depuis octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La place de marché de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la place de marché d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents du Mexique.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places apparaissent de façon sporadique, surtout à l’approche des matchs. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à finaliser l’achat dès qu’une place se libère et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Des plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des places pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Au total, 104 matchs seront disputés sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations. Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026

Les billets d’hospitalité officiels, commercialisés par On Location, sont déjà en vente.

Ces formules d’hospitalité complètes incluent des billets premium, des prestations restauration et bien d’autres avantages, et sont proposées dans les trois pays hôtes.

Les formules disponibles sont les suivantes :

Forfait match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale / Huitièmes de finale / Match pour la troisième place : 1 match au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 USD par personne

Série « Venue »

Assistez à tous les matchs dans le stade de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade

Tous les jours de match et toutes les phases sont éligibles.

Options d’hospitalité : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 8 275 $ US par personne

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous les matchs des phases de groupe, où qu’ils se jouent.

Les trois matchs de la phase de groupes et un match des 16es de finale

Tous les jours de match et tous les lieux sont éligibles

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : Pavillon de la FIFA

À partir de 6 750 USD par personne

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience ultra-exclusive.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades qui accueilleront les rencontres :