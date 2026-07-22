Classement choc... Marmoush parmi les pires joueurs de Premier League au Mondial

Omar Marmoush, l'ailier de la sélection égyptienne, a reçu un nouveau coup après la fin du parcours de l'Égypte à la Coupe du monde 2026, puisqu'il figure dans la liste des joueurs les moins bien notés du tournoi, selon les statistiques du site spécialisé « WhoScored ».

Le site a placé Marmoush, joueur de Manchester City, à la troisième place du classement des joueurs de Premier League anglaise les moins bien notés lors de la Coupe du monde 2026, parmi les joueurs ayant disputé au moins 300 minutes, après avoir obtenu une note de 6,39 sur 10.

Seuls le Ghanéen Antoine Semenyo (coéquipier de Marmoush à Manchester City), qui a obtenu une note de 6,14, et le Suédois Victor Lindelöf, auteur de la plus faible note de la liste avec 6,01, ont devancé l'ailier de la sélection égyptienne dans le classement des pires.

Voici le classement des joueurs de Premier League anglaise les moins bien notés au Mondial :

Victor Lindelöf (Suède) – 6,01

Antoine Semenyo (Ghana) – 6,14

Omar Marmoush (Égypte) – 6,39

Pedro Neto (Portugal) – 6,41

Gabriel Gudmundsson (Suède) – 6,43

Morgan Rogers (Angleterre) – 6,44

Piero Hincapié (Équateur) – 6,45

Diego Gómez (Paraguay) – 6,52

Nico O'Reilly (Angleterre) – 6,53

Jordan Pickford (Angleterre) – 6,57

Les chiffres négatifs ne se sont pas arrêtés là, puisque le même site a révélé que Marmoush était le joueur ayant obtenu la plus faible note parmi tous les joueurs de la sélection égyptienne ayant disputé plus de 200 minutes dans le tournoi, tandis que le gardien Mostafa Shobier a pris la tête du classement des meilleurs au sein de l'Égypte avec une note de 7,38.

Ces chiffres sont intervenus après une participation terne de Marmoush lors des cinq matchs de la sélection égyptienne, bien que l'équipe ait atteint les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire, avant d'être éliminée difficilement face à l'Argentine sur le score de (3-2).

Marmoush a été proche d'écrire l'un des moments les plus marquants du tournoi, lorsqu'il a mené une contre-attaque dans les dernières secondes face à l'Argentine, mais l'intervention de Leandro Paredes a empêché sa passe de parvenir à Mahmoud Hassan « Trézéguet », avant que la sélection argentine ne marque le but de la victoire quelques minutes plus tard, dans une action que beaucoup ont considérée comme le tournant du parcours des deux sélections.

Cette action s'est transformée en un tableau que Paredes a tenu à accrocher chez lui, la considérant comme l'un de ses moments les plus marquants dans son parcours avec la Tango durant le tournoi.