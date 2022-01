Clasico : le Barça meilleur que le Real ? Ancelotti pas d'accord avec Xavi

Ces dernières saisons, les Madrilènes ont pris la bonne habitude de s'adjuger les Clasicos face aux rivaux du FC Barcelone. Mercredi soir, le Real Madrid l'a de nouveau emporté en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne (3-2). Mais tout n'a pas été facile. Très loin de là.

Le Barça vend chèrement sa peau

Pourtant pas favoris, les Catalans, revenus au score par deux fois, ont en effet donné du fil à retordre à la Maison Blanche, emmenée jusqu'en prolongations. Finalement, c'est bien le Real Madrid qui s'est adjugé le Clasico grâce à un but de Federico Valverde. De quoi satisfaire l'entraîneur Carlo Ancelotti, lequel a souligné le beau spectacle proposé. Beau joueur.



"C'était un match difficile. C'était équilibré, avec du bon jeu, avec deux bonnes équipes. C'était très divertissant et sur le banc, on souffre toujours. Nous avons montré une bonne image du football espagnol car Barcelone a très bien joué", a d'abord insisté l'ancien coach du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, face aux médias, retenant du positif.

Ancelotti reprend Xavi de volée

L'article continue ci-dessous

"Nous avons très bien commencé avec la sortie de balle depuis l'arrière, en utilisant les contre-attaques. Quand nous avons pris l'avantage, nous avons baissé en efficacité. Nous méritions de gagner la première mi-temps mais nous avons été malchanceux en concédant un but. La deuxième mi-temps a été plus disputée. Nous utilisons bien les contres car nous avons des joueurs avec ces caractéristiques. Ce n'est pas imparable parce que dans le football il y a beaucoup d'autres choses, mais on se débrouille très bien", s'est-il félicité.

Si le FC Barcelone a eu du mérite, Carlo Ancelotti n'est toutefois pas d'accord avec Xavi, lequel a estimé que le Barça méritait de l'emporter. "Je ne suis pas d'accord, c'était un match équilibré. Ils avaient la possession du ballon mais nous avons encaissé le premier but par manque de chance. Nous n'avons pas dominé et eux non plus ne nous ont pas dominés. On a reculé pour chercher la contre-attaque. Les trois buts ont été spectaculaires", a-t-il confié.