Clasico - La Liga va faire appel de la date

La Liga a fait savoir son intention de recourir à une action en justice pour contester la date du 18 décembre pour la tenue du Clasico.

Le Clasico n'a décidément pas fini de faire parler de lui. Initialement prévue ce samedi 26 octobre au Camp Nou, la rencontre a été reportée au 18 décembre prochain en raison de la situation politique tendue actuellement Catalogne. Une date, voulue par les deux clubs et entérinée par la fédération (RFEF), qui ne satisfait pourtant pas tout le monde.

En effet, la a annoncé dans un communiqué son intention de faire appel de cette date qu'elle juge trop lointaine, devant la justice civile et le Conseil supérieur des sports (CSD). Elle y explique en détail les raisons qui l'ont poussée à intenter une action en justice. "La ne partage pas la décision du comité de compétition (de la RFEF) de fixer au 18 décembre la date du Clasico et va faire appel", a-t-elle notamment indiqué.

Avant de rappeler : "La Liga, et aucune autre institution a été à l'origine des procédures pour éviter que le match ne se joue le 26 octobre, à Barcelone, en raison de la grave situation d'ordre public dans laquelle se trouve la Catalogne.

"Il est surprenant que le comité des compétitions ait accédé à la demande des clubs de réserver la date du 18 décembre, quand le calendrier décidé avec la RFEF (à l'issue d'une longue négociation) a fait du 18 décembre une journée de , ce qui implique de ne pas pouvoir y rajouter de rencontre de championnat.

"Ce qui est encore plus surprenant est qu'il existe une autre date, antérieure, disponible pour jouer la rencontre (le 4 décembre), et que les deux parties (Liga et RFEF) ont décidé de laisser libre justement pour rattraper n'importe quel match reporté ou suspendu de la première partie de championnat."