Alors que le FC Barcelone réalisait l’un des débuts de saison les plus dominants de l’histoire de la Liga, le Real Madrid, club le plus titré du championnat, a signé une surprenante victoire 2-1 sur la pelouse de son éternel rival.

Les médias espagnols et internationaux s’accordent sur la portée du résultat : le club de la capitale s’est relancé dans la course au titre et a empêché le Barça de s’échapper. Sans surprise, Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, et l’entraîneur José Mourinho sont célébrés comme les artisans de cette victoire.

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Marc Cucurella méritent eux aussi une mention spéciale, ce dernier pour sa défense acharnée dans son duel entre champions du monde avec Lamine Yamal.

« Mbappé ramène Barcelone sur terre », a écrit Marca, journal proche du Real. Le quotidien a également souligné qu’une qualité propre aux Madrilènes avait décidé du match : leur capacité à sanctionner les erreurs adverses sans relâche et avec sang-froid.

Getty Images

Jude Bellingham imite Iniesta et Zidane d’un seul geste !

L’ouverture du score au Camp Nou en a fourni l’exemple parfait : sur un dégagement malheureux de Gerard Martin, Mbappé s’est simplement trouvé au bon endroit au bon moment et a presque été poussé à marquer (41e). L’action avait débuté par une belle attaque sur la gauche, menée par Cucurella et Yan Diomande.

Mais le but de la victoire, inscrit en fin de match après l’égalisation de Raphinha (61e), a été encore plus remarquable. Bellingham a réuni les gestes caractéristiques de la légende du Barça Andrés Iniesta et de l’icône du Real Zinédine Zidane en un seul mouvement pour lancer une attaque, conclue par Camavinga. Souvent critiqué, celui-ci a éliminé Pau Cubarsi avant de servir magnifiquement Mbappé en retrait depuis la ligne de sortie de but. Le Français n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets (87e).

« Un Clasico à la Mbappé », a notamment écrit le quotidien italien La Repubblica au sujet du Français, qui « a réduit le Camp Nou au silence ». Titres et commentaires ont naturellement présenté Mbappé comme le leader du Real et l’homme de la victoire, mais l’intéressé a volontiers partagé les éloges.

Getty Images

Qu’ont dit Kylian Mbappé, José Mourinho et Hansi Flick ?

« Tout le monde sait que j’aime marquer des buts », a déclaré le joueur de 26 ans à la télévision de son club, la veille de la cérémonie de remise du Ballon d’Or. « Mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe, et je pense qu’elle va nous donner beaucoup de confiance collectivement. La star, c’était l’équipe. »

Mbappé a vu « un match d’hommes » et une victoire qui envoie « un bon signal ». « Mon équipe a livré un match exceptionnel, en étant très organisée, très concentrée et assez courageuse pour relancer depuis l’arrière face à une équipe qui presse énormément », a analysé Mourinho. Après deux défaites lors des neuf précédents matches de championnat, l’entraîneur était sous forte pression : un revers à Barcelone aurait pu porter le retard du Real à neuf points.

Son homologue Hansi Flick a tenté d’analyser le résultat avec le plus de pragmatisme possible. « Les défaites font partie du jeu », a déclaré l’ancien sélectionneur de l’Allemagne. « C’est notre première défaite en Liga, après neuf victoires consécutives. C’est ainsi que nous devons voir les choses. »

Flick a estimé que son équipe avait « manqué de fraîcheur ». Ce constat valait aussi pour Lamine Yamal, pourtant étincelant depuis le début de la saison. Face à son coéquipier en sélection espagnole Cucurella, sans doute l’un des adversaires les plus difficiles à affronter au monde pour un ailier droit, le joueur de 19 ans n’a jamais affiché la créativité et le dynamisme tant redoutés qui lui avaient permis de cumuler huit buts et six passes décisives lors des neuf précédents matches de Liga.

« Madrid est de retour ! » et « Madrid est à nouveau là ! », ont titré Marca et AS, et ils ont raison. La dynamique a bel et bien changé de camp, même si Barcelone, qui a manqué un début de saison inédit avec dix victoires consécutives, reste en tête du championnat d’Espagne. Devant l’Atlético de Madrid, d’ailleurs, et non devant le Real.

Liga : le haut du classement après la 10e journée