Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Corinthians a frappé fort dans la nuit de mercredi à jeudi. L’équipe dirigée par Clarence Seedorf a signé une victoire aussi surprenante que large : 4-0.

Car la méforme de Corinthians n’est pas un secret. Sur les treize rencontres précédant celle de la nuit dernière, l’équipe n’en avait remporté qu’une seule.

Seedorf avait décroché cette première victoire depuis longtemps le 31 octobre. Lors des quatre premiers matches sous ses ordres, Corinthians avait également fait deux matches nuls et subi une défaite.

La nuit dernière, une deuxième victoire s’y est ajoutée, précisément face à Botafogo, le club où Seedorf a terminé sa carrière de joueur.

Publicité Publicité

Et quelle victoire : 4-0. Memphis Depay a largement contribué à ce succès. L’attaquant a joué un rôle de premier plan pour Corinthians, avec un but et une passe décisive.

Related Topics

Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection des Pays-Bas a donné à son équipe une confortable avance de 2-0 face à Botafogo après un peu plus d’une demi-heure de jeu, en envoyant le ballon au fond des filets alors qu’il tombait. Hakim Ziyech est par ailleurs entré en jeu pour Botafogo.

C’était son premier but en championnat pour Corinthians depuis mars, soit en huit mois. Avant le but de Memphis, Kaio César avait ouvert le score pour Corinthians.

Publicité

Après le 2-0, les choses se sont encore améliorées pour Corinthians, et tout particulièrement pour Memphis et César, respectivement passeur et buteur sur le 3-0.

Et César n’en avait pas fini : à la 67e minute, l’ailier de 22 ans a parachevé son triplé : 4-0. Grâce à cette large victoire, Corinthians repasse au-dessus de la ligne de relégation.

Publicité

Mais Seedorf et ses hommes n’ont guère de répit : à trois journées de la fin, pas moins de trois équipes peuvent encore renvoyer Corinthians sous cette ligne.