Clarence Seedorf quitte la Fédération néerlandaise de football avec effet immédiat

Clarence Seedorf quitte avec effet immédiat le conseil de surveillance de la KNVB. La fédération néerlandaise de football l’a annoncé jeudi soir sur ses canaux officiels. Cette décision fait suite à la nomination de Seedorf au poste d’entraîneur du club brésilien des Corinthians.

La KNVB indique qu’un long entretien a eu lieu jeudi entre Seedorf et le conseil de surveillance. Il a porté sur les éventuelles conséquences de son nouveau poste d’entraîneur pour sa fonction de membre du conseil chargé du football professionnel au sein de la KNVB.

À l’issue de ces discussions, Seedorf a finalement décidé de quitter ses fonctions avec effet immédiat. Il occupait ce poste à la KNVB depuis 2023.

Frank Paauw, président du conseil de surveillance, déclare : « Ces derniers jours, nous avons discuté ouvertement et de manière constructive de son nouveau poste et de la possibilité de le concilier avec sa fonction au sein du conseil de surveillance de la KNVB. Nous avons soigneusement examiné tous les avantages et les inconvénients. »

« Nous respectons sa décision et saluons la manière responsable dont il a abordé cette situation. Nous le remercions pour son engagement et son travail en faveur du football néerlandais, et lui souhaitons beaucoup de succès dans ce nouveau défi. »

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Les Corinthians ont créé la surprise dimanche avec l’arrivée de Seedorf. L’ancien milieu de terrain doit éloigner le club de Memphis Depay et Zakaria Labyad de la menace d’une relégation.

Les Corinthians se trouvent actuellement juste au-dessus de la zone de relégation. Après avoir perdu leurs huit derniers matches, le Timão a nettement reculé au classement.