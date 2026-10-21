Clarence Seedorf a été nommé entraîneur du Corinthians il y a seulement une semaine et demie, mais son poste est déjà menacé. En cause : le match nul de mardi contre Vitória (1-1).

Neto, figure emblématique du Corinthians, n’a pas du tout aimé ce qu’il a vu lors de cette rencontre. À ses yeux, Seedorf, qui attend encore les documents nécessaires et n’a donc pas encore pris place sur le banc, n’a pris que de mauvaises décisions.

« Il fait entrer Vitinho, qui n’a marqué qu’un but, et Jesse Lingard, qui n’en a inscrit que deux », fulmine Neto sur la chaîne brésilienne TV Bandeirantes.

« Et, curieusement, il ne fait pas confiance à Gui Negão et André Carrillo. Il a aussi remplacé le milieu de terrain André. Quel âne, vraiment, quel idiot ! »

Pour Neto, le Néerlandais n’est donc absolument pas fait pour entraîner le Corinthians. « Il ne connaît rien au football brésilien. En plus, il a déjà montré par le passé qu’il n’avait pas les compétences pour être entraîneur. Il ne connaît ni le pays ni l’équipe. »

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Si le nul (1-1) obtenu sous Seedorf a mis fin à une série de huit défaites du Corinthians en championnat, l’agitation persiste au sein du club. Mercredi, le licenciement du directeur technique Marcelo Paz a été annoncé.

Paz avait fait venir Seedorf au Corinthians il y a peu et avait défendu le Néerlandais après de vives critiques. Il doit désormais lui-même partir en raison de la crise financière persistante et des résultats décevants. Les débuts de Seedorf dans son nouveau club sont donc tout sauf tranquilles.