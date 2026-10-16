Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al Hilal, et Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al Ahli, ont ramené la domination du football saoudien sur les trophées des meilleurs en Asie, 21 ans plus tard.

La Confédération asiatique de football a annoncé ce vendredi la nomination de 3 joueurs sur la liste finale du trophée du meilleur joueur d'Asie pour l'année 2026, à savoir Al-Dawsari et Al-Buraikan, en plus du gardien iranien Alireza Beiranvand.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », c'est la troisième fois que deux joueurs saoudiens sont nommés pour le trophée du meilleur joueur d'Asie, après les années 1996 et 2005.

Le journal a précisé que l'attaquant Youssef Al-Thunayan et le gardien Mohamed Al-Deayea avaient été nommés pour le trophée du meilleur joueur d'Asie en 1996, aux côtés des Iraniens Khodadad Azizi et Ali Daei, et du Sud-Coréen Ko Jeong-won.

Malgré la nomination de joueurs saoudiens, c'est l'Iranien Khodadad Azizi qui a remporté le trophée, après avoir mené la sélection de son pays en demi-finale de la Coupe d'Asie des nations 1996, remportée par l'Arabie saoudite.

La deuxième fois, c'était en 2005, lorsque les Saoudiens Sami Al-Jaber, légende d'Al Hilal, et Hamad Al-Montashari, star d'Al Ittihad, ont été nommés pour le trophée du meilleur joueur d'Asie, aux côtés de l'Ouzbek Maksim Shatskikh.

Cependant, le nom de Sami Al-Jaber a été retiré de la liste finale 24 heures avant la cérémonie de clôture, en raison de son incapacité à y assister, permettant à Hamad Al-Montashari de remporter le trophée.

Il est à rappeler que la cérémonie de l'édition actuelle des trophées des meilleurs en Asie se tiendra le 19 novembre prochain, dans la capitale thaïlandaise Bangkok.