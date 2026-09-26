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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Clap de fin pour la quatrième fois : la malédiction de la Coupe du Golfe 27 frappe deux nouvelles stars saoudiennes

Oman vs Arabie saoudite
Oman
Arabie saoudite
Gulf Cup
H. Kadesh
N. Al-Aqidi
M. Al Qahtani
Oman
Arabie saoudite

L'Arabie saoudite en difficulté

La malédiction des blessures a continué de poursuivre la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », après avoir touché deux nouvelles stars.

La sélection saoudienne a affronté son homologue omanaise, ce samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

La rencontre a vu deux joueurs de la sélection saoudienne se blesser. Le premier, le milieu de terrain Alaa Al Haji, a quitté le terrain à la mi-temps, remplacé par Ziyad Al Johani.

Au milieu de la seconde période, le défenseur Hassan Kadesh s'est également blessé, après un tacle appuyé au milieu de terrain, poussant l'entraîneur grec Georgios Donis à décider de le remplacer par Jihad Zikri.

Ainsi, la malédiction des blessures se poursuit au sein de la sélection saoudienne, après avoir touché le gardien Nawaf Al Aqidi lors du dernier match face au Koweït, qu'il avait quitté sur blessure, avant d'être écarté du reste de la compétition du Golfe.

L'Arabie saoudite a par ailleurs abordé le match contre Oman sans son joueur Mohammed Al Qahtani, absent des entraînements collectifs ces deux derniers jours en raison de douleurs abdominales.

Ces blessures compliquent la situation de la sélection saoudienne avant son troisième match de la phase de groupes, au cours duquel elle affrontera son homologue irakienne, mardi prochain, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah.

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