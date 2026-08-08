Il semble que ce feuilleton d'un départ, qui a bien failli se conclure à plus d'une reprise, s'apprête à connaître un nouveau chapitre au sein d'Al-Nassr, après que les derniers développements ont contraint la direction du club à revoir ses calculs concernant l'un de ses professionnels. Le joueur se retrouve ainsi face à une nouvelle opportunité de poursuivre l'aventure avec « Al-Alami ».

Selon le journal saoudien Al-Yaoum, le club d'Al-Nassr a renoncé à l'idée de vendre son professionnel brésilien Bento Matheus, le gardien de but de l'équipe, lors du mercato estival actuel, en raison de la crise de Nawaf Al-Aqidi, ainsi que de l'absence d'une bonne option locale capable de remplacer le gardien la saison prochaine.

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La direction d'Al-Nassr cherche durant cette période à préserver l'ossature de l'équipe, d'autant plus qu'« Al-Alami » est engagé sur un grand nombre d'échéances nationales et continentales lors de la nouvelle saison, ce qui rend difficile le départ de l'un des éléments de l'effectif sans lui trouver un remplaçant adéquat.

Bento Matheus avait été proche de quitter Al-Nassr lors du dernier mercato hivernal, après avoir suscité l'intérêt du club italien du Genoa, mais la transaction ne s'est finalement pas concrétisée, et le gardien brésilien est resté avec l'équipe.

Le maintien de Bento à cette époque a coïncidé avec la baisse de niveau de Nawaf Al-Aqidi, ce qui a poussé Al-Nassr à conserver son gardien brésilien et à ne pas prendre le risque de perdre l'une de ses options principales au poste de gardien de but.

Le scénario s'est répété une nouvelle fois cet été, puisque Bento figurait parmi les noms susceptibles de partir, avant que la crise d'Al-Aqidi ne s'impose de nouveau dans les calculs de la direction, à laquelle s'ajoute la difficulté de trouver un gardien local du niveau requis.

Ainsi, il semble que Bento Matheus a échappé au départ pour la deuxième fois, après que les circonstances au sein d'Al-Nassr ont joué un rôle dans son maintien. Le gardien brésilien poursuivra donc son aventure avec « Al-Alami » lors de la nouvelle saison, au milieu de grands défis qui attendent l'équipe.