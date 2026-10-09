L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, a détrôné son prédécesseur syrien Omar Al-Soma dans le championnat saoudien Roshn, pour la deuxième fois cette saison.

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Fateh sur le score de 4-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi au stade Mayadeen Tamweel Al-Oula à Al-Ahsa, à l'occasion de la huitième journée du championnat Roshn.

Le troisième but a été inscrit par Ivan Toney à la 60e minute de la partie, après une touche de magicien avec laquelle il a trompé le gardien, faisant passer le ballon par-dessus lui pour l'envoyer au fond des filets.

Ce but est devenu le 11e inscrit par l'attaquant anglais lors de la saison en cours du championnat saoudien Roshn, lui permettant de creuser l'écart en tête du classement des buteurs, avec une avance de 6 buts complets sur son plus proche poursuivant.

Selon les chaînes « Thmanyah », diffuseurs du championnat saoudien, Toney a égalé le record historique détenu par Omar Al-Soma, en tant que meilleur buteur après 8 journées disputées en championnat Roshn, ce dernier ayant lui aussi inscrit 11 buts lors de la saison 2016-2017.

La star d'Al-Ahli a poursuivi sa course derrière l'attaquant syrien, après avoir également égalé sa performance lors de la journée précédente, en inscrivant 10 buts après 7 journées du championnat Roshn.

La saison dernière, Ivan Toney avait égalé le record d'Omar Al-Soma, après avoir marqué lors de 9 matches consécutifs du championnat saoudien Roshn.

Il convient de rappeler qu'Ivan Toney cherche à être sacré meilleur buteur du championnat saoudien pour la première fois de sa carrière, après avoir terminé à la deuxième place lors des deux saisons précédentes.