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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Clap de fin, deuxième prise : Bellingham efface Casillas des tablettes de la Ligue des champions

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
J. Bellingham
Grèce
Espagne
Angleterre

Le milieu de terrain anglais entre dans l'histoire

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L'Anglais Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, a continué d'écrire l'histoire de la Ligue des champions, sur les cendres de l'ancien gardien espagnol Iker Casillas, légende du club madrilène.

Le Real Madrid s'est rendu ce mercredi chez l'AEK Athènes, en Grèce, au stade Agia Sophia, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a continué de s'appuyer sur Bellingham comme titulaire au milieu de terrain, aux côtés de l'autre Portugais Bernardo Silva et du Français Eduardo Camavinga.

Avec sa participation face à la formation grecque, Bellingham est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 60 matches dans l'histoire de la Ligue des champions, à 23 ans et 128 jours, comme l'a révélé le quotidien espagnol AS.

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Le milieu de terrain anglais a devancé l'ancien gardien espagnol Iker Casillas, qui avait atteint les 60 matches dans la compétition européenne à 23 ans et 167 jours, soit un écart de seulement 39 jours.

Ce n'était pas la première fois que Bellingham surpassait Casillas en Ligue des champions, puisqu'il l'avait déjà devancé en devenant le plus jeune joueur à atteindre les 50 matches dans l'histoire de la compétition, à 22 ans et 128 jours, en novembre de l'année dernière.

Pour rappel, « Belli » a entamé son parcours en Ligue des champions avec son ancien club allemand, le Borussia Dortmund, en octobre 2020, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans.

Depuis, Bellingham a disputé 60 matches en Ligue des champions, dont 23 avec le Borussia Dortmund et 37 avec le Real Madrid, au cours desquels il a inscrit 16 buts et délivré 14 passes décisives.

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