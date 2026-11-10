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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Clap de fin, deuxième prise : Al-Ittihad Saudi répond aux rumeurs du départ de Doniz

G. Donis
Arabie saoudite
Asian Cup
R. Martinez
Grèce
Arabie saoudite
Espagne

Quelle est la vérité sur le départ de l'entraîneur grec ?

La Fédération saoudienne de football a de nouveau réagi aux informations faisant état du départ du Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, avant la Coupe d'Asie des nations 2027.

Le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Humaidi, présentateur de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », avait affirmé que Donis quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne à 99 %.

Cependant, la Fédération saoudienne de football a démenti ces informations, selon ce qu'a révélé la chaîne saoudienne « Al-Ekhbariya », assurant que le technicien grec continuera de diriger l'Arabie saoudite au cours de la prochaine période.

Il s'agit désormais de la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football dément les informations relatives au départ de Donis, après l'avoir déjà fait au cours du mois d'octobre dernier.

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13 nov. 2026

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Certains rapports avaient affirmé que la Fédération saoudienne comptait engager l'Espagnol Roberto Martínez, ancien sélectionneur du Portugal, pour diriger l'Arabie saoudite lors de la Coupe d'Asie des nations 2027, en remplacement de Donis.

Ces informations avaient provoqué une vague de colère au sein de la sphère footballistique saoudienne, notamment en raison du peu de temps restant avant le début du tournoi asiatique, ce qui a poussé la Fédération saoudienne à publier un communiqué de démenti.

Toutefois, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'année prochaine a relancé le débat autour d'un éventuel limogeage de Donis, compte tenu du temps désormais disponible avant le tournoi.

Pour rappel, Donis a pris en main l'équipe nationale saoudienne en avril dernier, succédant au technicien français Hervé Renard, deux mois seulement avant le début de la Coupe du monde 2026, qu'elle a quittée dès le premier tour.

Malgré cela, le technicien grec a réussi à mener l'Arabie saoudite vers son premier titre en 23 ans, lorsqu'il a remporté avec elle la Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, le « Gulf 27 », en octobre dernier.

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