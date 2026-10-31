Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a continué de sacrifier les jeunes joueurs dans sa bataille avec le magazine français « France Football » au sujet des trophées du Ballon d'Or.

L'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, avait remporté le trophée Kopa du meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or qui s'est tenue tôt dans la matinée de mardi dernier dans la capitale britannique, Londres.

Yamal a décroché le trophée après avoir obtenu le plus grand nombre de points, selon le processus de vote mené par les joueurs ayant déjà remporté le Ballon d'Or, parmi lesquels devrait figurer Ronaldo.

Cependant, le journal français « L'Équipe » a confirmé que la star portugaise s'est abstenue de voter pour ce trophée, tout comme les Français Zinédine Zidane et Michel Platini.

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C'est désormais la cinquième fois que Cristiano Ronaldo s'abstient de voter pour le trophée Kopa, la dernière fois qu'il a voté pour ce trophée remontant à 2021, lorsqu'il avait accordé sa voix à l'Anglais Mason Greenwood.

Depuis la fin de l'édition 2021, la « fusée de Madère » s'est abstenue de voter, en raison de la joute verbale survenue entre lui et Pascal Ferré, alors rédacteur en chef du magazine « France Football ».

La crise a débuté lorsque Ferré a affirmé, dans des déclarations à la presse, que Ronaldo lui avait confié que sa plus grande ambition était de terminer sa carrière footballistique en possédant plus de Ballons d'Or que son rival argentin Lionel Messi.

Les déclarations de Ferré ont provoqué la colère de la star portugaise, qui a démenti cet épisode via son compte sur le site « Instagram », accusant l'ancien rédacteur en chef du magazine français de mensonge et de tentative d'utiliser son nom de manière erronée.

Depuis lors, Ronaldo n'est plus apparu à la cérémonie du Ballon d'Or, que ce soit en tant que concurrent, invité, ou même parmi les votants pour le lauréat du trophée Kopa.

Il convient de rappeler que Ronaldo a exprimé à plus d'une occasion son désaccord avec les choix du magazine français concernant les lauréats du Ballon d'Or, d'autant plus qu'il ne l'a plus remporté depuis son dernier sacre en 2017.