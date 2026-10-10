« Nous avons parlé très clairement avant le match de la tactique d’engagement du Bayern, à savoir qu’ils rejouent le ballon vers Manuel Neuer et qu’ensuite il l’envoie vers l’avant », a déclaré Fellhauer après le match : « C’était mon rôle dans ce cas. » L’attaquant a profité d’une énorme bourde du vétéran du recordman d’Allemagne, qui avait mal maîtrisé une passe en retrait de Luis Diaz juste après le coup d’envoi.

Fellhauer a finalement exulté après seulement huit secondes, devenant ainsi le buteur le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Son objectif était de ne « pas se laisser bloquer par Alphonso Davies, mais de parvenir d’une manière ou d’une autre à passer et d’empêcher le gardien de jouer le ballon de manière totalement contrôlée. Et dans ce cas, cela a super bien fonctionné. »

Il avait déjà pressenti sa chance d’inscrire le but du 1-0 très tôt après être passé devant Davies « relativement facilement ». « J’ai alors vu que le ballon avait un peu échappé à Manu et j’ai simplement essayé de me rapprocher le plus possible pour exercer une forme de pression, et j’ai réussi d’une manière ou d’une autre à contrer le ballon. Et puis, tout à coup, je me suis retrouvé seul, j’ai encore emmené le ballon une fois et j’ai ensuite frappé au but », a expliqué Fellhauer. À la question de savoir s’il s’agissait du but le plus facile de sa carrière, il a répondu : « Jusqu’à présent, on peut le dire comme ça. »

Robin Fellhauer révèle des messages de Karim Bellarabi et Kevin Volland

Fellhauer a également donné un aperçu de ses pensées lorsqu’il a eu le but vide devant les yeux. « Si je suis honnête, je me suis dit que je préférais encore emmener le ballon une fois. Pour ne pas tirer à côté. » Après le match, il avait déjà reçu des messages de félicitations de Kevin Volland et Karim Bellarabi, qui détenaient auparavant le record du but le plus rapide de l’élite allemande. Les deux anciens internationaux avaient chacun eu besoin de neuf secondes.

« C’est quand même quelque chose de très, très cool », a déclaré Fellhauer, avant d’ajouter : « Il y a de quoi se réjouir. » Il ne sait pas encore si son entrée dans les livres d’histoire sera célébrée. « On vient juste de me souffler que je dois offrir quelque chose à l’équipe, selon M. Gregoritsch. »

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FC Bayern Munich : pourquoi le but de Luis Diaz aurait-il dû être accordé ?

Malgré l’éclair de Fellhauer, le FC Augsbourg n’a finalement pas réussi à décrocher sa troisième victoire de la saison lors du sixième match de la saison. Après que Rodrigo Ribeiro a redonné l’avantage aux Fuggerstädter à la 64e minute, aussi parce que Neuer a de nouveau mal agi, Nathaniel Brown a fixé le score final à 2-2 à la 80e minute. Le but munichois du 1-1 provisoire avait été inscrit par Ismael Saibari (55e).

Mais toute la vérité, c’est aussi qu’un but de Luis Diaz à la 50e minute a sans doute été refusé à tort au Bayern. L’arbitre Sven Jablonski avait sanctionné dans cette action une position de hors-jeu de Josip Stanisic après l’intervention du VAR. Pourtant, le but était né d’une nouvelle situation de jeu, comme l’ont critiqué ensuite l’ancien arbitre Patrick Itrrich ainsi que le dirigeant du FCB Max Eberl. Au total, pas moins de quatre buts munichois ont été annulés par le corps arbitral.

Augsbourg a néanmoins toutes les raisons de se réjouir grâce à son bon début de saison. Avec huit points, l’équipe de l’entraîneur Manuel Baum occupe la sixième place de Bundesliga.