City - Schalke | streaming, chaîne TV, compos, horaire : toutes les infos pratiques du 8e de finale retour de Ligue des champions

Sur quelle chaîne TV pourrez-vous regarder City-Schalke ? Un streaming est-il disponible ? Quelles sont les compositions ? Toutes les réponses ici.

Après avoir battu (2-3) en en huitième de finale aller de la , doit maintenant finir le travail à domicile, ce mardi (21h).

Les Skyblues sont parmis les grands favoris cette saison, d'autant plus que le et le ont déjà quitté la compétition, après avoir perdu respectivement contre et l' Amsterdam.

Rappelons que Manchester City ne s'est jamais qualifié au-delà des demi-finales de la Ligue des champions. C'était lors de la saison 2015-2016. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, le club anglais avait été sorti par le Real Madrid. À noter que le match sera à suivre en direct commenté et en intégralité sur notre live.

Match Manchester City - Schalke 04 Date Mardi 12 mars 2019 Horaire 21:00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Domenico Tedesco (entraineur de Schalke 04) : "Nous sommes les outsiders bien sûr, mais nous avons encore nos chances à mon avis."

Pep Guardiola (entraineur de Manchester City) : "Nous avons de la chance aujourd'hui d'être devant sur le score de 3-2 alors que nous pourrions être menés 3-1 ou 4-1. Il y a du travail à faire, il faut rester calme et concentré. La semaine dernière, nous ne nous attendions pas à ce que le PSG ou le Real Madrid sortent. Un carton rouge, un but à la première minute, tout peut arriver en 90 minutes. Aujourd'hui, je suis assis ici en pensant que nous avons encore du travail à faire. Nous sommes des enfants dans cette compétition, c'est ce que je ressens."

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 2 et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Manchester City Gardiens Ederson, Muric Défenseurs Walker, Laporte, Stones, Zintchenko, Delph, Foden, Danilo Milieux Gündogan, D.Silva, B.Silva, Garcia, Mahrez Attaquants Sterling, Agüero, Gabriel Jesus, Le. Sané

Compo probable : Ederson - Walker, Laporte, Stones, Zintchenko - B.Silva, Gündogan, D.Silva - Mahrez, Agüero, Sterling.

Poste Schalke 04 Gardiens Fährmann, Nübel, Langer, Lenze Défenseurs Mendyl, Nastasic, Stambouli, Riether, Oczipka, Sané, Bruma Milieux McKennie, Serdar, Bentaleb, Konoplyanka, Rudy, Matondo Attaquants Kutucu, Burgstaller, Skrzybski, Teuchert, Embolo

Compo probable : Nübel - Stambouli, S.Sané, Nastasic - Serdar, McKennie, Bentaleb, Oczipka - Matondo, Embolo, Burgstaller.