City-PSG : Navas titulaire, Ramos remplaçant, découvrez les compos

H-1 avant le choc. La première place du groupe A de la Ligue des Champions se joue sans doute ce mercredi soir à l’Etihad Stadium entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Avec un absent de marque côté parisien : Marco Verratti, remplacé dans le onze par Leandro Paredes.

Ramos sur le banc !

Également privé de Georginio Wijnaldum, Mauricio Pochettino a choisi de titulariser Ander Herrera en milieu relayeur, tandis que Keylor Navas a été préféré à Gianluigi Donnarumma dans la cage. Sergio Ramos, qui figure dans le groupe pour le première fois depuis son arrivée, prend place sur le banc.

Du côté de City, le meilleur joueur de l’équipe, Kevin De Bruyne, positif au Covid-19, manque à l’appel. Bernardo Silva a été choisi par Pep Guardiola pour prendre sa place en position de meneur de jeu, voire de faux N°9. À noter, également, les absences de Ferran Torres et Jack Grealish, tous les deux à l’infirmerie.

Le trio du PSG au rendez-vous

Sinon, du classique des deux côtés. Avec le trio composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar côté PSG, et le duo d’ailiers Raheem Sterling et Riyad Mahrez chez les Citizens.

La compo de Manchester City : Ederson - Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo - Zinchenko, Rodri, Gündogan (c) - Mahrez, Bernardo Silva, Sterling.

La compo du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Paredes, Herrera - Messi, Mbappé, Neymar.