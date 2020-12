City - Pep Guardiola prône la patience avec le talentueux Phil Foden

Impressionné par les qualités de son jeune milieu de terrain, l'entraîneur de City a conscience que sa progression est encore loin d'être terminée.

Ce n'est un secret pour personne, Pep Guardiola croit beaucoup en Phil Foden. Désigné comme le successeur de David Silva, le jeune anglais a de beaux jours devant lui. En 17 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain a marqué cinq buts et fourni quatre passes décisives. Encourageant.

Mardi, face à , l'international anglais de 20 ans a marqué le troisième but de City avec une finition sublime lors de la victoire (4-1) en quart de finale de la Carabao Cup. La saison dernière, Phil Foden avait inscrit neuf buts. Il est donc bien parti pour améliorer ses statistiques dans les semaines à venir. Si Pep Guardiola le classe comme l'un des joueurs les plus doués de sa génération et a salué son désir de s'améliorer, il a toutefois déclaré qu'il n'atteindra son apogée qu'avec plus d'expérience à son actif.

"Il a quelque chose que les autres n'ont pas"

"Ils (les jeunes) ont une énergie incroyable, mais dans la décision finale, la passe finale, ils doivent ralentir. Il veut gagner tout le monde, battre tout le monde et être important. C'est normal, mais il faut de l'expérience pour être plus calme. Le football doit être joué dans des rythmes différents : parfois il faut marcher, parfois il n'y a pas de rythme, parfois il faut changer de rythme.Il doit comprendre cela, mais c'est l'expérience", a d'abord déclaré l'ancien coach du et du .

"Il a des compétences incroyables et bien d'autres choses et nous serons incroyablement patients, ce n'est pas facile pour un jeune joueur de monter comme il l'a fait dans un club comme celui-ci, en jouant des matchs importants et avec l'équipe nationale. Il y aura un moment où il ralentira, c'est un processus normal pour tous les jeunes joueurs. Il suffit de rester avec eux et d'être patient (...) Je sais que nous pouvons lui faire confiance et compter sur lui tout le temps", a ensuite ajouté le Catalan, entre lucidité et optimisme.

De plus, Pep Guardiola est convaincu que Phil Foden a la capacité pour marquer beaucoup plus de buts pour City. Lorsqu'on lui a demandé combien il était capable de marquer, il a répondu : "Beaucoup. Les signes sont bons. Devant le gardien, il a ce sang-froid. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il doit juste garder cette force incroyable et s'améliorer. Un joueur de 28, 29, 30 ans a aussi une marge pour s'améliorer, alors imaginez un gars de 20 ans comme Phil. L'important est son désir et son engagement. Et il est une joie à regarder dans les séances d'entraînement", a analysé l'entraîneur de . Selon lui, aucun doute possible, Phil Foden est donc un crack prêt à exploser.