City - Mahrez accepte la concurrence de Grealish et Foden

L'international algérien doit se battre pour sa place au sein d'une formation de Manchester City qui a encore fortement dépensé cet été.

Riyad Mahrez affirme accepter la concurrence accrue pour les places à Manchester City, avec des gens comme Jack Grealish et Phil Foden. Une situation qui aide l'international algérien à élever son niveau de jeu.

L'ailier de 30 ans est devenu la signature record des Blues et le joueur africain le plus cher de tous les temps lorsqu'il a quitté Leicester pour près de 70 millions d'euros.

Il n'a pas toujours été un titulaire garanti malgré son prix élevé et a vu l'émergence du jeune Foden et l'arrivée de l'homme aux 100 millions de livres (117 millions d'euros) Grealish menacer sa place dans les plans de Pep Guardiola.

Mahrez est prêt à relever le défi, et a déclaré à City+ : "Je pense que j'ai eu de bons chiffres l'année dernière, mais j'aurais pu en avoir plus.

"Mais mes performances étaient très bonnes, donc j'étais heureux. La concurrence ici m'a beaucoup aidé à améliorer mon jeu. Le manager aussi. Il est très exigeant, il s'intéresse aux petits détails et il vous pousse jusqu'au bout.

"Il faut être fort mentalement pour aller toujours plus haut. Vous devez juste travailler dur et jouer bien à chaque match et c'est le manager qui décide, mais si vous jouez très bien à chaque match, vous avez plus de chances de jouer."

Après avoir participé à la défaite contre Leicester lors du Community Shield de samedi, Mahrez compte 143 apparitions avec City. Il a inscrit 39 buts au cours de ces sorties, ainsi que délivré 34 passes décisives.

Il a battu son record personnel la saison dernière avec pas moins de 14 réalisations, aidant l'équipe de Pep Guardiola à remporter à nouveau le titre en Premier League et une autre Carabao Cup. Des chiffres qu'il voudra forcément reproduire cette saison pour conserver les trophées acquis l'an dernier, et avec en ligne de mire l'objectif ultime des Citizens : la Ligue des champions.

Il a maintenant remporté sept trophées à Manchester, en plus du titre de Premier League et du prix du joueur de l'année de la PFA qu'il a obtenus au King Power Stadium à l'issue de la fantastique saison 2015-2016 des Foxes.