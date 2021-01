City - Lescott encense Dias et Stones, un duo "formidable"

L'ancien du club se félicite de voir que Manchester City dispose, avec ces deux joueurs, d'une charnière centrale parfaitement complémentaire.

Ruben Dias et John Stones forment une paire "formidable" selon Joleon Lescott, qui dit qu'il est clair que le duo de est complémentaire, alors que le club entraîné par Pep Guardiola possède actuellement le meilleur bilan défensif de la . Au détriment d'une attaque moins redoutable.

Manchester City est l'équipe de Premier League étant parvenue à garder sa cage inviolée le plus de fois cette saison, et leur dernière victoire face à leur a permis de se hisser à la cinquième place du classement, quatre points derrière le leader actuel, , après avoir joué un match de moins.

"C’est différent, et c’est ce dont City avait besoin"

Ruben Dias et John Stones ont joué les 90 minutes complètes à Stamford Bridge, le premier poursuivant son brillant début d'aventure à City, après son transfert en provenance de cet été. John Stones a été un complément parfait pour l'international portugais depuis qu'il a repris sa place dans la formation de Guardiola en novembre, et Lescott, ancien défenseur central du club anglais, pense que leur entente se renforce à merveille au fil des rencontres ces dernières semaines.

L'article continue ci-dessous

"L'entente entre Dias et Stones, ça devient formidable. Cela vient avec les matches et c'est un élément clé, la confiance. J'ai besoin de savoir que si je m'expose pendant une petite seconde, tu me soutiendras. Ils ont ça. Vous les voyez se relever et célébrer les tacles comme s'ils étaient un objectif. Nous avons concédé, mais dans l'ensemble, c'est probablement l'un des matchs les plus tranquilles pour le gardien de but", a ainsi déclaré l'ancien défenseur de City sur le site officiel du club.

PSG - Kimpembe a repris la course, six "nouveaux" jeunes à l'entraînement

Nedum Onuoha a fait écho aux sentiments de son ancien coéquipier et a exprimé sa conviction que Guardiola dispose désormais d'une plus grande force défensive que ses rivaux. "Quand Dias a été amené, il a été amené pour une raison, les problèmes qui étaient peut-être là, il a été amené à les résoudre. Il est bon sur le ballon, mais il est avant tout un défenseur. C’est génial qu’il sache jouer et qu'il dispose de cette confiance (...) C’est différent, et c’est ce dont City avait besoin".