City - Kevin De Bruyne au sujet des Reds : "Je ne me sens pas désolé pour eux"

Alors que Manchester City a battu Liverpool sur le fil après une saison de lutte en Premier League, le Belge a refusé de se laisser attendrir.

Il y a déjà quelques semaines, Kevin De Bruyne, maître à joueur de et longuement écarté des terrains cette saison à cause de blessures récurrentes, déclarait que réaliser le quadruplé serait "presque impossible" pour les Citizens. Si les protégés de Pep Guardiola ont certes été éliminés de la Ligue des Champions par en quarts de finale de la compétition, force est de constater que ces derniers sont encore en course pour un triplé.

En effet, ce samedi, après avoir remporté la et la Carabao Cup, Manchester City pourra confirmer son ultra domination nationale en venant à bout des Hornets de , en finale de la (18h00). Autant dire que les Mancuniens entendent l'emporter pour signer un triplé retentissant, qui plus est après avoir lutté jusqu'à la 38ème journée avec les Reds de pour décrocher le titre de Champions d' , le week-end dernier.

"Se sentir désolé pour eux, ce serait peut-être un peu trop"

Justement, interrogé sur la saison extraordinaire de ses désormais ex-concurrents en championnat, Kevin De Bruyne ne s'est pas laissé attendrir. "C'est un effort remarquable, mais cela signifie juste que nous étions meilleurs qu'eux finalement. Je ne me sens pas désolé pour eux, je ne pense pas qu'ils l'auraient été pour nous", a d'abord déclaré le Belge en conférence de presse, avant nuancer quelque peu ses propos.

​

"Je pense que personne ne s'est senti désolé après la façon dont nous avons été éliminés en Ligue des Champions. Je sais ce qu'ils ressentent, ils doivent être déçus. Cela a été un super duel. Mais se sentir désolé pour eux, ce serait peut-être un peu trop", a ensuite ajouté l'ancien joueur de . Rappelons toutefois que les Reds auront l'occasion de se consoler de la plus grande des manières le 1er juin prochain, eux qui disputeront la finale de la C1 face à Tottenham.