City - Pep Guardiola : "Phil Foden, quand il joue, il ne joue jamais mal"

L'entraîneur de Manchester City n'a pas été surpris par la très bonne prestation de son jeune joueur, auteur d'un doublé, lundi soir, face à Burnley.

Déjà buteur lors du match de reprise face à (3-0), Phil Foden s'est de nouveau distingué, lundi soir, face à Burnley (5-0). Étincelant, le jeune milieu offensif britannique s'est offert un doublé salvateur, et a été le joueur le plus en forme sur le terrain. Une prestation qui ne surprend pas son entraîneur.

"Les minutes qu'il a, il les mérite​"

"Je me souviens de certains matchs en Coupe, il avait joué de manière assez similaire. Je suis content pour lui et s'il dit qu'il pense que c'était sa meilleure performance, alors parfait. J'ai dit plusieurs fois, Phil, quand il joue, il ne joue jamais mal", a d'abord déclaré Pep Guardiola au micro Sky Sports au sortir de la rencontre. Le Catalan, qui n'a jamais caché son admiration pour la pépite de 20 ans, a ensuite salué son état d'esprit irréprochable et sa passion du football.

"Après la séance d'entraînement, il aime jouer au football. Vous verrez sur Twitter et Instagram, quand il est en congé, il est avec ses amis, avec le ballon. Il aime aller sur la plage, et juste passer une balle. Il aime jouer au football. Je pense que chaque fois qu'il joue avec nous, puisqu'il a été promu chez nous, il joue à un niveau élevé. Nous ne pouvons pas oublier qu'il a vingt ans. Il doit s'améliorer. Mais il sera un joueur important pour la prochaine décennie dans ce club. Les minutes qu'il a, il les mérite, et pas seulement pour les deux buts. Chaque fois qu'il joue, il se bat, c'est une joie à regarder", a ensuite ajouté l'entraîneur. Le principal intéressé appréciera.