City - Guardiola : Liverpool et Barcelone sont les "deux meilleurs équipes que j'aie affronté"

Manchester City peut récupérer la première place de Premier League au détriment de Liverpoll ce lundi soir (21h) en cas de succès contre Leicester.

Pour Pep Guardiola, conserver son titre en serait l'un des plus grands accomplissements de sa carrière. Les Citizens reçoivent Leicester ce lundi soir (21h) dans l'espoir de récupérer la première place du championnat, un point devant avant la dernière journée, qui se déroulera dimanche prochain.

Un an après avoir atteint la barre des 100 points pour la première fois dans l'histoire de la Premier League, l'entraîneur espagnol et son groupe peuvent réaliser un nouveau total impressionnant de 98 unités. S'ils parvenaient à être sacrés pour la deuxième fois consécutive, ils seraient la première équipe à y parvenir depuis en 2009.

Admirateur de Liverpool, Guardiola a déclaré : "Arrivé à ce stade, deux matches à jouer avec déjà 92 points, après les 100 points l'an dernier... en être là est la plus grande satisfaction que j'ai en tant qu'entraîneur. Ce n'est pas facile, honnêtement. Dans ma carrière d'entraîneur, j'ai joué contre des équipes incroyables. Il y en a deux qui étaient "wow" : le Barça de Luis Enrique, avec Neymar, [Lionel] Messi et [Luis] Suarez devant. L'autre, c'est Liverpool.

"Je pense que ce sont les deux meilleures équipes que j'ai affronté en tant qu'entraîneur. C'est pourquoi être là, avec le titre entre nos mains, à la lutte avec eux jusqu'au bout est l'un de mes plus beaux accomplissements." En janvier dernier, Liverpool avait 7 points d'avance sur les Skyblues, qui s'étaient inclinés contre et Leicester pendant les fêtes. Mais quatre nuls en six journées du côté de Liverpool au coeur de l'hiver, combinés avec 12 victoires consécutives des coéquipiers de Sergio Aguero ont renversé la vapeur.

"Je ne dirais pas que 100 points ce n'était pas bien et que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons fait la saison dernière. Il faut donner du crédit aux titres et à la qualité des adversaires. Je ne m'attendais pas à obtenir autant de points cette saison ; normalement la tendance pour des êtres humains est de se relâcher un peu.

"La raison pour laquelle nous avons eu 7 points de retard est que Liverpool était inarrêtable. La personnalité c'est quand ça va mal et comment ils réagissent dans les mauvais moments, comment ils jouent un match après une grosse défaite. Nous l'avons bien fait pendant deux saisons, nous avons bien réagi aux coups durs.

[Après l'élimination en ] nous étions si tristes, tout le club, mais nous l'avons fait [se relancer en championnat]. Cela me démontre beaucoup."