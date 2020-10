City - Guardiola incapable de répondre à Bielsa à la fin du match

Les deux hommes ont échangé dès le coup de sifflet final sur le duel qui les a opposés, sans tourner à l'avantage de l'une des deux équipes.

Le manager de , Pep Guardiola, a révélé qu'il avait eu du mal à répondre à une question que lui avait posée l'entraîneur de , Marcelo Bielsa, après le match nul 1-1 en , samedi dernier.

Malgré l'ouverture du score de Raheem Sterling à la 17e minute, l'équipe de Guardiola n'a pas pu remporter la rencontre, Rodrigo ayant marqué un but en seconde mi-temps pour Leeds.

City a dû payer pour son gaspillage dans le dernier tiers, ne cadrant que deux de ses 23 tirs au but. Leeds a également devancé l'équipe de Guardiola pour la possession et les passes, car elle continue à montrer qu'elle peut rivaliser en première division cette saison.

Guardiola et Bielsa ont échangé après le coup de sifflet final, ce dernier étant impatient de connaître l'opinion de son homologue sur le jeu - ce que le patron des Skyblues a eu du mal à produire aussi rapidement.

Il m'a dit : "Quelle est votre opinion sur le jeu ? Et je lui ai répondu : "Au bout d'une seconde, je ne suis plus capable d'analyser le jeu !" a déclaré Guardiola à Sky Sports après le match.

"Peut-être qu'il est plus intelligent que moi ! Je ne le suis pas. J'ai besoin de temps pour analyser le jeu, mais vous savez, j'ai dit que je pensais que c'était un bon jeu, qu'il était juste et que c'est pourquoi le résultat était celui-là."

Par la suite, Guardiola a rendu hommage à l'équipe de Bielsa. "L'approche était incroyable et c'est agréable de faire face à une équipe comme Leeds parce qu'elle veut gagner, comme elle l'a fait avec . C'est un football incroyablement divertissant et intéressant pour les fans", a-t-il déclaré à l'émission Match of the Day de la BBC.

"C'était un match divertissant pour tout le monde. Je suis incroyablement fier de ces joueurs qui aiment le football et qui viennent dans ce pays pour jouer pendant de nombreuses années à un haut niveau. C'est leur première pré-saison ensemble, nous ne pouvions pas faire plus parce que l'adversaire était si bon comme toutes les équipes de Marcelo Bielsa."

Bielsa lui-même a concédé que son équipe était deuxième pendant une grande partie du match, mais il a réussi à créer des moments de domination qui ont finalement été récompensés.

"Le début et la fin étaient pour City et la fin de la première mi-temps et le début de la seconde ont été un peu meilleurs pour nous", a déclaré l'Argentin. Pour eux, être supérieur à nous est assez facile, cela ne demande pas beaucoup d'efforts, alors que pour nous, cela nous oblige à aller jusqu'au bout pour être à leur niveau.

"Nous ne pouvions pas leur enlever le ballon et ils nous l'enlevaient très facilement. Nous l'avons fait avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'agressivité pour récupérer le ballon et la confiance dans notre jeu s'est accrue. Ça n'aurait pas été juste si nous avions gagné le match, ça aurait été possible, mais pas juste."