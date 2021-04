City - Guardiola impressionné par Iheanacho et Ndidi

L'entraîneur espagnol s'est montré impressionné par les performances des deux joueurs avant de les retrouver ce samedi au King Power Stadium.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a salué les performances de son ancien joueur Kelechi Iheanacho pour Leicester City ainsi que celles de son compatriote Wilfred Ndidi.

Iheanacho a été en grande forme pour les Foxes récemment, marquant sept buts lors de ses quatre derniers matchs, dont le deuxième triplé de sa carrière contre Sheffield United. L'avant-centre a trouvé plus de temps de jeu suite aux blessures de James Maddison et Harvey Barnes et il en profite au maximum.

Le joueur de 24 ans a reçu des critiques élogieuses pour ses performances impressionnantes et son association avec Jamie Vardy. Il a récemment été nommé joueur du mois de mars de la Premier League, devenant ainsi le quatrième Nigérian à recevoir cette distinction après Jay-Jay Okocha, Peter Odemwingie et Odion Ighalo.

Guardiola a loué l'impact de l'attaquant à Leicester et a révélé que la star des Super Eagles a été autorisée à quitter Manchester City en 2017 pour lui permettre d'obtenir plus de temps de jeu.

"Incroyable. La qualité était là, il était un jeune joueur ici et je crois qu'à ce moment-là, avec Gabriel et Sergio, nous n'avions pas beaucoup d'espace", a déclaré Guardiola en conférence de presse avant la rencontre entre les deux équipes.

"C'est une personne fantastique, nous avions une bonne relation et je suis ravi que ça se passe bien ces derniers temps. Il joue à la place de Maddison, blessé, et il se lie très bien avec le milieu de terrain. Il est bon derrière, il est rapide et dans le dernier tiers, il a le bon tempo, il est tellement clair devant le but."

Avant la rencontre des Citizens contre les Foxes, Guardiola se méfie des hommes de Brendan Rodgers, notamment de Ndidi, qu'il décrit comme un joueur de qualité.

"Vous voyez tous les joueurs, ils ont de la qualité. Ndidi va bien, [Youri] Tielemans est un joueur de premier ordre", a-t-il ajouté.

Les Citizens ont 14 points d'avance au classement de la Premier League et une victoire contre Leicester au King Power Stadium leur permettra d'accroître leur avance.

Iheanacho a passé deux ans avec City, rejoignant le club après ses performances spectaculaires pour le Nigeria lors de la Coupe du monde U17 2013, où il a aidé les Africains de l'Ouest à remporter le trophée.

L'attaquant avait auparavant eu du mal à s'imposer au King Power Stadium, mais on peut dire qu'il vit actuellement sa meilleure campagne avec le club.

Iheanacho a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues pour les Foxes cette saison, marquant 12 buts et délivrant cinq passes décisives, parmi d'autres performances éblouissantes.