City - Guardiola : "Des résultats étranges pour tout le monde"

L'entraîneur espagnol a vu son équipe remonter la cinquième place après sa victoire contre Newcastle dans le Boxing Day.

Pep Guardiola s'est déclaré satisfait de la victoire confortable de contre United, mais il a ajouté qu'il n'y avait pas de solution simple pour ce trimestre, puisqu'il est à la recherche d'une place dans le top quatre.

Des buts d'Ilkay Gundogan et de Ferran Torres ont permis aux Skyblues de faire un résultat relativement régulier contre les Magpies de Steve Bruce et de s'offrir un beau cadeau au lendemain de Noël.

La victoire les a cependant fait passer à la cinquième place, à un point seulement de la quatrième place de et à trois points de la deuxième place d' - les deux clubs Mancuniens ayant un match en retard.

Mais Guardiola refuse de s'emballer et souligne que le programme chargé de son équipe, encore condensé par ses succès en et en , lui permet de se concentrer sur l'avenir immédiat.

"C'était un match difficile, avec les conditions climatiques et un adversaire contre lequel nous avons eu du mal à marquer", a déclaré l'Espagnol lors de sa conférence de presse d'après-match.

"C'est le rythme avec lequel nous devons jouer. Aujourd'hui, notre jeu de position était parfait, malheureusement nous n'avons pas pu marquer plus de buts mais c'est un bon résultat et trois points de plus.

"Nous ne pouvons pas penser beaucoup, le programme est un match tous les trois jours. Les joueurs sont engagés et concentrés.

"Nous sommes loin du sommet, la semaine dernière nous étions 10e au classement, toute la saison est en dents de scie. Il y a des résultats bizarres pour tout le monde, cette saison il faut être calme dans les bons et les mauvais moments.

"Nous avons très bien joué, le tempo que nous avons pour jouer au football est ce tempo. Aujourd'hui, c'était le meilleur match de la saison pour les joueurs qui étaient dans la position où ils devaient être."

Guardiola a également critiqué avec résignation l'impasse dans laquelle se trouve la FA en raison de la pandémie de coronavirus, City devant faire face à un calendrier incroyable à l'image de nombreuses autres équipes de .

"Demain, les joueurs doivent se régénérer et se préparer en une journée, a-t-il ajouté. Cette pandémie nous met dans une situation extrême, mais c'est comme ça que l' [et la FA] l'aime, alors nous l'acceptons."