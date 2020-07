City envisage de passer à l'action pour Nathan Ake et Ferran Torres

Pep Guardiola cherche à s'offrir de nouvelles options cet été après avoir perdu contre Liverpool lors de la course au titre de Premier League.

envisage de recruter le défenseur de Nathan Ake, tandis que l'ailier de Valence Ferran Torres est également sur le radar de Pep Guardiola. Ake, 25 ans, est une cible potentielle alors que City cherche à renforcer son équipe cet été, Guardiola envisageant de faire venir deux défenseurs pendant la fenêtre de transfert, après avoir perdu neuf matchs de déjà cette saison.

Le Néerlandais Ake est évalué à environ 44 millions d'euros, mais les Cherries pourraient être obligés de baisser leur prix s'ils sont relégués en Championship. L'ancien défenseur de ajouterait également une couverture à l'arrière gauche. La star de , Kalidou Koulibaly, est un autre défenseur que le club envisage, mais des frais potentiels de 77 millions d'euros pourraient être jugés trop élevés, tandis que l'arrière central souhaite également rester en .

Pep Guardiola veut apporter un vent de fraîcheur à City

City cherche également le remplaçant de l'ailier Leroy Sane après son départ contre 60 millions d'euros vers le , et Ferran Torres pourrait être celui-ci. Âgé de 20 ans, ce dernier a encore un an de contrat à Valence et quittera le club espagnol pendant le mercato.





L'international espagnol dispose d'une clause de rachat de 100 millions d'euros, mais devrait coûter beaucoup moins cher, bien que City fasse face à la concurrence d'une multitude de grandes équipes européennes. Le , l'Atletico Madrid, le et ont tous exprimé leur intérêt pour Torres mais la possibilité de travailler avec Guardiola pourrait le persuader de rejoindre le club.

L'entraîneur, qui en sera à sa cinquième saison avec le club lors du prochain exercice, dit qu'il envisage de rafraîchir son équipe alors qu'il cherche à pouvoir concurrence de nouveau les champions de Premier League que sont les Reds de .

"Cela dépend des joueurs que nous aurons la saison prochaine, cela dépend de la façon dont nous nous adaptons, de la façon dont nous attaquons et défendons", a-t-il déclaré avant le choc de la Premier League avec . "Seuls de nouveaux joueurs peuvent peut-être venir et peut-être que cela changera complètement la fraîcheur de l'équipe. Tout le monde doit être frais (...) Si vous faites entrer huit ou neuf joueurs, ce qui est impossible, vous changez beaucoup, la mentalité, la façon dont vous voulez jouer. 80% ou 85% ou 90% de l'équipe sera la même mais cela dépend des personnes qui sont ici", a-t-il ajouté.