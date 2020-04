City - David Silva : "J'aurais aimé jouer avec Laudrup"

Si sa carrière a été couronnée de nombreux succès, l'Espagnol aurait toutefois aimé évoluer aux côtés de Michael Laudrup durant celle-ci.

Arrivé à en 2010 en provenance de Valence, David Silva s'apprête à quitter les Skyblues une décennie plus tard. Non sans l'étiquette amplement méritée de légende du club. Outre-Manche, l'Espagnol s'est en effet imposé comme un joueur de très haut niveau, comptant parmi les meilleurs du monde à son poste. Si l'on ajoute à cela ses 125 sélections avec la Roja, avec laquelle il a été Champion du monde, force est de constater que sa carrière est une réussite.



"J'aurais aimé jouer avec Laudrup"



Interrogé sur celle-ci par Marca, le milieu de terrain offensif a été invité à nommer les joueurs avec lesquels il aurait aimé évoluer. En guise de réponse, le natif d'Arguineguín s'est démarqué en citant une ancienne légende du football, passée par le et le .



"J'ai joué avec de grands joueurs comme Xavi et Iniesta, qui ont marqué une époque en l'équipe nationale. Mon idole était Michael Laudrup. J'ai joué contre Ronaldinho à son meilleur niveau à Barcelone alors que ça faisait même peur de le saisir, contre Ronaldo et Zidane au Real Madrid ou Messi à l'heure actuelle. J'aurais aimé jouer avec Laudrup, et également avec Valerón car il était une référence et surtout il est de ma ville. Il a une qualité incroyable", a confié David Silva. Original.