City - Bernardo Silva : "Rester concentrés pour le match retour"

Buteur face à Mönchengladbach pour le compte du 8e de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), le Portugais ne veut pas crier victoire trop tôt.

Solide leader de la Premier League, Manchester City est dans une forme étincelante ces dernières semaines. Problème, c'est en Ligue des Champions que Pep Guardiola et ses joueurs sont surtout attendus au tournant depuis des années. Habitués à décevoir, les Mancuniens ont su répondre présent, mercredi soir.

Opposé au Borussia Mönchengladbach pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City s'est en effet imposé 2 buts à 0. Le premier but a été inscrit par le Portugais Bernardo Silva en première période (29e), tandis que Gabriel Jesus a marqué le but du break au retour des vestiaires (65e).

"Ils ont eu des occasions qui montrent qu'ils peuvent marquer"

Buteur de la tête, le premier cité a profité d'une merveille de passe décisive de son compatriote Joao Cancelo. "C'est mon premier but de la tête pour Manchester City, j'ai reçu une super balle de Joao et même si je ne suis pas le gars le plus grand, je peux le faire. Nous avons une solide défense et une équipe solide, nous ne concédons pas beaucoup d'occasions aux adversaires, et c'est la clé pour gagner des titres", a ainsi confié l'ancien joueur de l'AS Monaco après la rencontre, au micro de Sky.





"C'était un bon match, nous avons contrôlé le tempo, nous avons essayé de ne pas faire d'erreurs stupides qui auraient pu nous coûter un but et nous compliquer la vie. Mais il faut rester concentrés pour le match retour, ils ont eu des occasions ce soir qui montrent qu'ils peuvent marquer", a ensuite ajouté Bernardo Silva, lucide.

Dans le même temps, le Real Madrid de Zinédine Zidane est allé s'imposer sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (0-1). L'unique but de la rencontre a été marqué par le Français Ferland Mendy, d'une frappe parfaite du pied droit, tandis que les Transalpins évoluaient en infériorité numérique à la suite d'un carton rouge discutable. La hiérarchie a donc été respectée mercredi soir, mais les matches retours promettent d'être ouverts. Pour le plus grand bonheur des passionnés de soirées européennes.