"City a acheté quatre latéraux à Guardiola!" - Mourinho s'en prend à la politique de transfert de Manchester United

José Mourinho a sous-entendu qu'il n'avait pas eu le soutien nécessaire en matière de recrutement du côté de Manchester United.

José Mourinho a souligné l’investissement réalisé dans les équipes de Manchester City et de Liverpool en rapport à la politique de transfert de Manchester United au cours de son mandat.

Mourinho a parlé au micro de beIN Sports pour souligner les dépenses générées par les équipes de Pep Guardiola et Jurgen Klopp.



"Lors de la première saison, Guardiola n'était pas champion et c'était vraiment difficile, les gens s'attendaient à une victoire pour Manchester City", a-t-il déclaré. "Ils venaient déjà d’une période gagnante, ils étaient champions avec Mancini et Pellegrini.



"Certains joueurs ont été champions à deux reprises - Aguero, Kompany, beaucoup d'entre eux. Et lors de la deuxième saison, Pep a pris de bonnes décisions, mais de grandes décisions ont été prises en charge.



"Il ne voulait pas Zabaleta et Sagna, deux arrières latéraux, il ne voulait pas Kolarov, il ne voulait pas Clichy. Au cours du même été, il a vendu quatre défenseurs latéraux, il a eu quatre latéraux.



"Il a eu Walker, Danilo, Mendy et je ne me souviens pas, Zinchenko ou Delph ou quelque chose du genre. Il a été soutenu. Vous voyez Liverpool [jouant le samedi], et je pensais 'Combien de ces joueurs étaient à Liverpool avant l'arrivée de Jurgen?'



"Pas Alisson. Pas van Dijk. Pas Robertson. Pas Salah. Pas Firmino. Pas Mane. Pas Fabinho. Pas Wijnaldum - c'est un travail en profondeur.



"L'autre jour, je parlais du leadership par rapport à la structure du club. Ce n'est pas juste le leadership, c'est un tout, il y a même les idées de football.



"Donc, si vous êtes un manager et que vous avez entre les mains la possibilité de choisir les joueurs qui suivent votre identité de football, ou de suivre l'idée que vous pensez être la meilleure pour remporter une certaine compétition, c'est une chose. Une autre chose est de savoir si vous ne pouvez pas faire cela", a commenté José Mourinho.