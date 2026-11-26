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Yazan Al-Naimat, attaquant de la sélection jordanienne, a dévoilé les coulisses de négociations passées avec Al Ahly. Il a expliqué qu'une blessure à l'épaule l'avait empêché de rejoindre le club égyptien, a évoqué la possibilité d'y signer à l'avenir et a fixé la date de son retour sur les terrains après sa rupture du ligament croisé.

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Lors d'un live sur YouTube, Al-Naimat a affirmé qu'Al Ahly n'avait pas négocié avec lui avant sa récente blessure au ligament croisé. Les discussions avaient en réalité commencé avant la Coupe du monde des clubs disputée au Qatar, à un moment où il souffrait d'une blessure à l'épaule.

Le joueur, qui a quitté Al-Arabi (Qatar) l'été dernier, a expliqué : « Al Ahly ne m'a pas contacté avant ma blessure au croisé, mais le club a négocié avec moi avant la Coupe du monde des clubs disputée au Qatar. Seulement, j'avais une blessure à l'épaule, et je leur ai fait savoir qu'il était difficile de les rejoindre à ce moment-là. »

Il a ajouté : « J'ai expliqué à Al Ahly à l'époque que ce serait formidable de jouer pour eux et que j'aurais touché un bon salaire, mais qu'à cause de ma blessure, je n'aurais pas pu leur offrir le niveau attendu. »

L'attaquant jordanien a souligné qu'il souhaitait rejoindre Al Ahly au sommet de sa forme physique et technique, afin de pouvoir livrer le niveau qu'on attendrait de lui, en citant l'énorme pression que subit tout joueur ou entraîneur au sein du club.

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« J'ai dit cela à Al Ahly parce que je sais que je jouerai pour Al Ahly. Si Ammouta a perdu un match et a été limogé, imaginez ce qui m'arriverait si je ne marquais pas lors d'un match ? », a déclaré Al-Naimat.

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Il a poursuivi : « Si je dois rejoindre Al Ahly, je veux arriver prêt à offrir un niveau à la hauteur du prestige du club. »

Ammouta parti après 14 matchs

Les propos d'Al-Naimat sur Ammouta interviennent après le départ de l'entraîneur marocain d'Al Ahly, la direction du club ayant décidé de mettre fin à sa mission à la suite de la défaite 2-0 face à Pyramids lors de la neuvième journée du championnat d'Égypte.

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Ce revers était le premier d'Al Ahly sous la direction d'Ammouta, qui a dirigé l'équipe lors de 14 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan de 11 victoires, deux nuls et une seule défaite.

La défaite contre Pyramids a également fait reculer Al Ahly à la troisième place du classement, à sept points du leader.

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Al-Naimat fixe la date de son retour

Concernant son avenir, Al-Naimat a révélé qu'il était toujours en phase de rétablissement, assurant qu'il effectuerait son retour sur les terrains lors du mercato d'hiver, en janvier, et qu'aucun accord officiel n'avait encore été conclu au sujet de son prochain club.

« Je me remets de ma blessure et je reviendrai sur les terrains pendant le mercato d'hiver, en janvier. Il n'y a rien d'officiel concernant ma nouvelle équipe », a-t-il déclaré.

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Al-Naimat s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit lors du match entre la Jordanie et l'Irak en quart de finale de la Coupe arabe 2025. Touché en début de rencontre, il avait tenté de continuer avant de quitter le terrain, puis les examens médicaux et les radios ont confirmé la nature de la blessure.

Cette blessure a porté un coup dur aux ambitions du joueur, d'autant qu'elle est survenue quelques mois avant la Coupe du monde 2026, alors qu'Al-Naimat était l'un des éléments les plus en vue de la sélection jordanienne qualifiée pour le Mondial.

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Djeddah, la destination préférée

Bien que son nom soit associé à Al Ahly, l'attaquant jordanien a révélé une autre destination qui a sa préférence si l'occasion d'un transfert se présentait, affirmant que son rêve est lié à l'un des deux grands clubs de Djeddah, en Arabie saoudite.

« La vérité, c'est que l'équipe de mes rêves, ce serait de rejoindre l'un des clubs de Djeddah, Al-Ahli ou Al-Ittihad, en raison de leurs supporters », a-t-il confié.

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Âgé de 27 ans, Al-Naimat a porté en dernier lieu les couleurs d'Al-Arabi (Qatar), qu'il avait rejoint en août 2024 après un passage à Al-Ahli (Qatar).

Sur le plan international, l'attaquant compte 58 sélections avec la Jordanie, pour 23 buts inscrits, ce qui fait de lui l'une des principales options offensives de la sélection jordanienne.