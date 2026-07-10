Le club Al-Ittihad entame une nouvelle aventure pour la saison à venir, après avoir nommé l’Allemand Jens Wessing au poste de directeur technique de l’équipe première. Ce choix stratégique traduit la volonté des dirigeants de se tourner vers un projet novateur, tout en suscitant des interrogations légitimes sur la capacité du jeune entraîneur à relever l’un des défis les plus complexes de sa carrière.

Le club, qui aborde une saison cruciale pour retrouver l’élite saoudienne après des résultats irréguliers, mise ainsi sur un projet novateur malgré les interrogations.

Dans un contexte où les attentes des supporters sont élevées et où le groupe compte plusieurs joueurs de renom, confier les rênes à un technicien peu rodé aux grands clubs constitue un pari qui mérite d’être analysé sous tous les angles.

Car au-delà de ses compétences techniques et de ses méthodes d’entraînement, c’est sa capacité à imposer son autorité auprès d’un effectif expérimenté et à gérer la pression d’un championnat devenu l’un des plus attractifs pour les entraîneurs internationaux qui sera déterminante.

Un nouveau pari de l’Union sur un jeune entraîneur

Si l’âge n’est plus un obstacle dans un contexte où de grands clubs font confiance à des techniciens novateurs, la vraie question porte sur le niveau d’expérience de Vising avant d’aborder son premier grand test avec un effectif de premier plan.

En effet, entraîner un effectif prétendant aux titres et comptant des stars mondiales n’a rien à voir avec la gestion d’équipes moins exposées.

Outre l’élaboration des stratégies et l’optimisation des performances, il devra gérer un vestiaire de fortes personnalités habituées à la gagne.

Enfin, les supporters de l’Al-Ittihad, peu patients, n’accorderont pas de crédit à un entraîneur, surtout après plusieurs changements d’encadrement ces dernières années ; les premiers pas de Fesing s’annoncent donc décisifs pour la suite de son aventure.

Fissing est le cinquième technicien allemand à prendre les rênes du club, mais son arrivée s’inscrit dans un projet plus ambitieux : revenir sur les podiums et retrouver une dynamique de titres.

Projet à long terme ou solution temporaire ?

La nomination de Fesing pourrait s’inscrire dans un projet à long terme visant à forger une nouvelle identité d’équipe et à lui laisser le temps nécessaire pour développer le groupe, les jeunes entraîneurs ayant généralement besoin d’une période d’adaptation pour appliquer leurs idées et installer un style de jeu cohérent.

Si le club voit en lui un projet à long terme, la direction devra lui assurer stabilité et soutien, que ce soit par des recrutements ciblés ou en lui accordant les prérogatives nécessaires pour façonner l’équipe selon sa vision.

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Le défi sera encore plus grand si le club attend des résultats immédiats, car la concurrence féroce du championnat Roshen laisse peu de marges d’erreur aux entraîneurs. Les cadors disposent de moyens colossaux et le moindre faux pas en début de saison peut placer l’entraîneur sous une pression immense.

Le club doit donc clarifier son objectif : cherche-t-il un entraîneur capable d’ouvrir une nouvelle ère, même au prix d’un peu de patience, ou a-t-il besoin d’un technicien capable de rapporter des titres immédiatement ? La réponse à cette question s’avérera sans doute décisive pour la réussite de l’aventure Vising.

L’expérience de l’Al-Ahli… un modèle pour l’Al-Ittihad

Cette orientation rappelle la stratégie adoptée par Al-Ahli il y a trois ans, lorsque le club saoudien avait misé sur le jeune Allemand Matthias Jaissle, une nomination alors perçue comme un pari en raison de son manque d’expérience par rapport à l’envergure du club et à ses ambitions.

Mais le club a traité cette nomination comme un projet à long terme, offrant à Jaissle le temps nécessaire pour installer ses idées et faire progresser l’équipe pas à pas. Au fil des mois, le technicien allemand a dissipé les doutes et récolté les éloges.

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Yaissle a ensuite mené Al-Ahli vers des succès majeurs, consolidant la stabilité technique du groupe et décrochant des titres continentaux et nationaux, illustrant ainsi la pertinence de miser sur les jeunes entraîneurs en Arabie saoudite.

Plusieurs observateurs estiment donc que l’expérience de l’Al-Ahli pourrait servir de modèle à l’Ittihad, d’autant que les deux clubs jouissent d’une large base de supporters et nourrissent des ambitions comparables. Reste que la réussite d’un tel pari suppose des conditions similaires : patience, stabilité et soutien.

Yaisle disposait toutefois d’une expérience plus solide.

Malgré des similitudes entre les deux projets autour d’un jeune entraîneur allemand, la comparaison entre Yaisle et Vising n’est pas tout à fait exacte, car l’ancien coach d’Al-Ahli est arrivé en Arabie saoudite avec une expérience plus solide à la tête de grands clubs.

Avant son arrivée à Al-Ahli, il avait acquis une solide expérience au Red Bull Salzbourg, en Autriche, en participant à des compétitions de haut niveau aussi bien sur le plan national qu’continental ; une expérience qui lui a appris à gérer la pression et à travailler au sein d’une structure professionnelle.

Quant à Vising, son parcours d’entraîneur est plus court : il n’a pas accumulé autant d’expériences majeures avant d’arriver à Al-Ittihad, ce qui fait de sa capacité à s’adapter à la nature de la compétition saoudienne l’une des principales inconnues.

En revanche, l’Allemand possède un atout non négligeable : sa capacité à obtenir des résultats rapides, comme il l’a démontré au Gamba Osaka au Japon. De quoi prouver que l’expérience peut parfois s’acquérir sur le terrain, même en cours de route.

Un titre asiatique… mais le défi de l’Al-Ittihad est différent

Son succès avec Gamba Osaka et la conquête de la Ligue des champions d’Asie constituent des atouts majeurs et lui confèrent un capital confiance non négligeable avant d’aborder son nouveau défi, d’autant que remporter un titre continental n’est jamais une mince affaire pour un entraîneur.

Pourtant, prendre les rênes d’Al-Ittihad représente un défi d’un autre ordre : le club saoudien ne cherche pas seulement un entraîneur capable de gagner un titre, mais une personnalité capable de porter un projet global dans un environnement hyper-concurrentiel et sous une pression constante des supporters et des médias.

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Une expérience asiatique réussie n’assure pas automatiquement le succès avec un effectif de stars aux ambitions maximales, car la charge de travail s’intensifie quand il faut gérer, en parallèle, championnat, coupes nationales et compétitions continentales.

Son plus grand défi sera de traduire rapidement ses idées en résultats tangibles et de convaincre ses joueurs dès les premiers jours, car un départ réussi est souvent la clé de la confiance.

Entre une expérience similaire à celle de l’Al-Ahly et un destin différent

Al-Ittihad aborde la saison à un véritable carrefour : le choix de Vising pourrait bien s’avérer l’une des décisions les plus fructueuses de l’histoire du club si l’entraîneur allemand parvient à construire une équipe solide et à forger une identité claire, à l’instar de certaines expériences réussies menées par de jeunes entraîneurs.

À l’inverse, un manque de patience ou des conditions défavorables risquent de compliquer l’expérience, d’autant que l’Al-Ittihad ne peut se permettre d’attendre : la concurrence est féroce et les supporters veulent voir l’équipe retrouver rapidement le sommet.

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Entre la réussite de l’expérience de l’Al-Ahli avec Yaisle et l’échec de certains paris antérieurs sur de jeunes entraîneurs, l’avenir de Fesing reste lié à sa capacité à faire ses preuves sur le terrain et en dehors.

Soit le nouvel Allemand confirme que la jeunesse est un atout et inscrit son nom parmi les succès du football saoudien, soit son passage à Al-Ittihad tourne à l’aventure coûteuse, payée cash par le club durant une saison qui tolère peu les essais.