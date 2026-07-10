Al-Ittihad a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure pour la saison à venir, après avoir nommé l’Allemand Jens Wessing au poste de directeur technique de l’équipe première. Ce choix audacieux traduit la volonté des dirigeants de mener un projet novateur, mais il soulève aussi des interrogations sur la capacité du jeune entraîneur à relever l’un des défis les plus complexes de sa carrière.

Le club, qui aborde une saison cruciale pour retrouver l’élite saoudienne après des résultats irréguliers, mise donc sur un projet novateur malgré les interrogations.

Dans un contexte où les attentes des supporters sont élevées et où le groupe compte plusieurs joueurs de renom, confier les rênes à un technicien peu rodé aux grands clubs constitue un pari qui exige une analyse approfondie.

Outre ses qualités techniques et ses méthodes d’entraînement, le jeune technicien devra imposer son autorité à un effectif expérimenté et gérer la pression d’un championnat saoudien devenu l’un des plus attractifs pour les entraîneurs internationaux.

Un nouveau pari de l’Union sur un jeune entraîneur

Les interrogations ne portent pas uniquement sur son jeune âge : les grands clubs mondiaux misent de plus en plus sur des techniciens novateurs. L’inquiétude principale concerne plutôt son manque d’expérience au plus haut niveau, alors qu’il s’apprête à relever son premier vrai défi avec un club de l’envergure d’Al-Ittihad.

En effet, entraîner un effectif prétendant aux titres et comptant des stars mondiales n’a rien à voir avec la gestion d’équipes moins exposées.

Outre la conception tactique et l’optimisation des performances, il devra gérer un vestiaire de fortes personnalités, habituées à la gagne au plus haut niveau.

Enfin, les supporters de l’Al-Ittihad, impatients et exigeants, ne lui accorderont pas beaucoup de temps, surtout après plusieurs changements d’encadrement ces dernières années ; ses premiers pas seront donc décisifs pour la suite de l’aventure.

Fissing est le cinquième technicien allemand à prendre les rênes du club, mais son arrivée s’inscrit dans une dynamique plus ambitieuse : l’équipe veut non seulement progresser, mais aussi retrouver les marches du podium.

Projet à long terme ou solution temporaire ?

La nomination de Fesing pourrait s’inscrire dans un projet à long terme visant à bâtir une équipe aux contours renouvelés et à offrir au technicien le temps nécessaire pour façonner le groupe, les entraîneurs de la nouvelle génération ayant généralement besoin d’une période d’adaptation pour imposer leurs idées et un style de jeu cohérent.

Si le club voit en lui un projet à long terme, la direction devra lui assurer stabilité et soutien, que ce soit par des recrutements ciblés ou en lui accordant les prérogatives nécessaires pour façonner l’équipe selon sa vision.

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Le défi sera encore plus grand si le club attend des résultats immédiats, car la concurrence féroce du championnat Roshen laisse peu de place à l’erreur et peut exposer l’entraîneur à une pression immense dès les premières journées.

Le club doit donc clarifier son objectif : cherche-t-il un entraîneur capable d’ouvrir une nouvelle ère, même au prix d’un peu de patience, ou a-t-il besoin d’un technicien capable de rapporter des titres immédiatement ? La réponse à cette question s’avérera déterminante pour la réussite, ou l’échec, de l’aventure de Vising.

L’expérience de l’Al-Ahli… un modèle pour l’Al-Ittihad

Cette orientation rappelle la stratégie adoptée par Al-Ahli il y a trois ans, lorsque le club saoudien avait misé sur le jeune Allemand Matthias Jaissle, une nomination alors perçue comme un pari en raison de son manque d’expérience par rapport à l’envergure du club et à ses ambitions.

Mais le club a traité cette nomination comme un projet à long terme, offrant à Jaissle le temps nécessaire pour installer ses idées et faire progresser l’équipe pas à pas. Au fil des mois, le technicien allemand a dissipé les doutes et récolté les louanges.

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Yaissle a ensuite mené Al-Ahli vers des succès majeurs, consolidant la stabilité technique du groupe et décrochant des titres continentaux et nationaux, illustrant ainsi la pertinence de miser sur un jeune entraîneur en Arabie saoudite.

Plusieurs observateurs estiment donc que l’expérience de l’Al-Ahli pourrait servir de modèle à l’Ittihad, d’autant que les deux clubs jouissent d’une large base de supporters et nourrissent des ambitions comparables. Reste que la réussite d’un tel pari suppose des conditions similaires : patience, stabilité et soutien.

Yaisle disposait d’une expérience

Malgré des similitudes entre les deux projets autour d’un jeune entraîneur allemand, la comparaison entre Yaisle et Vising n’est pas tout à fait exacte, car l’ancien coach d’Al-Ahli est arrivé en Arabie saoudite avec une expérience plus solide à la tête de grands clubs.

Avant son arrivée à Al-Ahli, il avait acquis une solide expérience au Red Bull Salzbourg, en Autriche, en participant à des compétitions de haut niveau aussi bien sur le plan national qu’continental ; une trajectoire qui lui a permis de maîtriser la gestion de la pression et de s’épanouir au sein d’une structure professionnelle.

Quant à Vising, son parcours d’entraîneur est plus court : il n’a pas accumulé autant d’expériences majeures avant d’arriver à Al-Ittihad, ce qui fait de sa capacité à s’adapter au championnat saoudien l’un des principaux points d’interrogation.

En revanche, l’Allemand possède un atout non négligeable : sa capacité à produire des résultats rapides, comme il l’a démontré au Gamba Osaka. De quoi prouver que l’inexpérience ne rime pas forcément avec échec.

Un titre asiatique… mais le défi de l’Al-Ittihad est différent

Son succès avec Gamba Osaka, couronné par la Ligue des champions d’Asie, constitue un atout psychologique non négligeable avant d’aborder son nouveau défi, d’autant que remporter un titre continental n’est jamais à la portée du premier venu.

Pourtant, prendre les rênes d’Al-Ittihad représente un défi d’un autre ordre : le club saoudien ne cherche pas seulement un entraîneur capable de remporter un titre, mais une personne en mesure de mener à bien un projet global dans un environnement hyper-concurrentiel et sous une pression médiatique et populaire immense.

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Une expérience asiatique réussie n’assure pas automatiquement le succès avec un effectif de stars aux ambitions maximales, car la charge de travail s’intensifie quand il faut gérer, en parallèle, championnat, coupes nationales et compétitions continentales.

Son plus grand défi sera de traduire rapidement ses idées en résultats tangibles et de convaincre ses joueurs dès les premiers jours, car un bon départ sera crucial pour gagner la confiance nécessaire.

Entre une expérience similaire à celle de l’Al-Ahly et un destin différent

Al-Ittihad aborde la nouvelle saison à un véritable carrefour : le choix de Vising pourrait bien devenir l’une des décisions les plus fructueuses de l’histoire du club si l’entraîneur allemand parvient à construire une équipe solide et à forger une identité claire, à l’instar de certaines expériences réussies menées par de jeunes entraîneurs.

À l’inverse, un manque de patience ou des conditions défavorables risquent de compliquer l’expérience, d’autant que l’Al-Ittihad ne peut se permettre d’attendre : la concurrence est féroce et les supporters veulent voir l’équipe retrouver rapidement le sommet.

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Entre la réussite de l’expérience de l’Al-Ahli avec Yaisle et l’échec de certains paris antérieurs sur de jeunes entraîneurs, l’avenir de Fesing reste lié à sa capacité à faire ses preuves sur le terrain et en dehors.

Soit le technicien allemand confirme que la jeunesse est un atout et inscrit son nom parmi les succès du football saoudien, soit l’expérience vire à l’aventure coûteuse dans une saison qui tolère peu les essais.