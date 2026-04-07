Cinquième absence… Un joueur de l'Al-Ahli Jeddah échoue aux tests de sélection de l'Al-Fayha

Les absences continuent de frapper le club d'Al-Ahli Jeddah, à quelques heures de son match très attendu contre Al-Fayha dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Ahli se rendra chez Al-Fayha, demain mercredi, au stade de la ville de Majmaah, pour un match avancé de la 29e journée de la Ligue Roshen.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que le nom du défenseur saoudien Zakaria Hawsawi ne figurait pas sur la liste des joueurs d'Al-Ahli pour ce match, en raison d'une blessure.

Hosawi avait déjà manqué la victoire 3-0 d'Al-Ahli contre Damac, samedi dernier, au stade Al-Inmaa, lors de la 27e journée de la Ligue Roshen, après être revenu blessé de la sélection saoudienne.

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Le journal a précisé que le latéral gauche saoudien avait subi des examens médicaux ce mardi, avant de se rendre à Al-Majma'a, afin d'évaluer l'état de guérison de sa blessure au genou, ce qui a abouti à son retrait de la liste.

Hosawi est le cinquième joueur qu'Al-Ahli perdra pour le match contre Al-Fayha, après les défenseurs : le Brésilien Roger Ibanez et le Turc Merih Demiral, l'arrière droit saoudien Ali Majrashi, ainsi que le milieu de terrain français Valentin Atangana.

Al-Ahli occupe la troisième place du championnat Roshen avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr et derrière Al-Hilal, deuxième au classement, à la différence de buts.