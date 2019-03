Cinq raisons pour lesquelles l'OM va mettre fin à sa série noire contre le PSG

L'OM n'a plus battu le PSG depuis 2011. Une longue traversée du désert à laquelle les Phocéens sont bien déterminés à mettre un terme ce dimanche.

Marseille voyage à Paris ce dimanche, en fermeture de la 29e journée de . Et le moins que l'on puisse dire c'est que les Phocéens ne partent pas favoris de cette empoignade. Comment pourraient-ils l'être alors qu'ils n'ont plus remporté ce classique depuis 18 matches ? Et aussi lorsqu'on ne s'est plus imposé dans l'antre du voisin honni depuis une décennie (février 2009).

Une victoire olympienne constitue donc la grosse cote du week-end. Pourtant, les hommes de Rudi Garcia ne se rendent pas dans la capitale en victime expiatoire. Loin s'en faut. Même s'ils savent que sur le papier les Franciliens leur sont supérieurs et que l'écart de points qui les sépare (27 unités) n'invite pas à un optimisme béat, Florian Thauvin et ses coéquipiers croient fort en leur étoile. Et ils n'ont pas tort de le faire, car ils ont au moins cinq bonnes raisons d'être confiants. Goal vous les énumère ci-dessous.

Car la dynamique des résultats est favorable à l'OM

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, l'OM se présente à ce rendez-vous fort d'une série de résultats favorables plus positive que celle qu'affiche le PSG ces derniers temps. Sur les six derniers matches qu'ils ont joués, les Phocéens en ont remporté cinq et concédé un nul. Et leur dernière défaite remonte au 2 février dernier. Quant à Paris, il a fauté une fois durant cette période. Alors, certes, il convient de préciser que le pedigree des adversaires affrontés n'est pas le même et que l'accroc de la bande à Tuchel est survenu en Ligue des Champions, une compétition que l'OM ne connait plus depuis 2014. Mais, il n'empêche que les Marseillais se trouvent dans une meilleure posture et aussi dans une atmosphère plus paisible pour préparer ce choc.

Parce qu'il y aura (peut-être) Mario Balotelli

Depuis le classique du match aller au Vélodrome (0-2) beaucoup de choses ont changé dans les deux camps. Mais, s'il fallait ne citer qu'une seule différence, celle-ci aurait pour nom Mario Balotelli. Dimanche, et à moins que l'intéressé ne déclare forfait en raison de maux de ventre, Marseille devrait pouvoir compter sur un buteur de très grande classe dans ses rangs, chose dont les Olympiens n'ont pu bénéficier lors de la première manche. L'attaquant italien est le principal protagoniste du retour en force des Phocéens et cela se vérifie autant à travers les statistiques qu'il affiche (5 buts marqués en 7 rencontres) qu'à travers l'excellente ambiance qu'il a su générer dans le vestiaire. Par son efficacité et sa bonne humeur, l'Italien a redonné vie à un groupe meurtri. Et on sait à quel point, cela peut être un atout pour bien performer sportivement. Par ailleurs, et même s'il y aura de gros clients dans la défense d'en face, l'ancien Intériste sera assurément très motivé pour briller et se distinguer face à la meilleure équipe du pays. Avec, qui sait, une nouvelle célébration en cas de but qui pourrait faire le tour du monde.

Parce que le PSG est boudé par ses supporters

Pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas de supporters marseillais au Parc des Princes dimanche soir. On peut le regretter. Toutefois, est-ce que de ce côté-là, le PSG sera vraiment avantagé en jouant à domicile ? C'est loin d'être une certitude. Et pour cause ; les fans franciliens sont fâchés contre leurs joueurs. On a pu le constater lundi dernier lors de la reprise de l'entrainement au Camp des Loges, où l'ambiance était très lourde. Il se murmure que les principaux groupes de supporters vont encore exprimer leur mécontentement lors de ce duel face à l'ennemi juré. Thomas Tuchel en a eu vent, et l'a amèrement regretté. L'Allemand a appelé les supporters à ne pas tourner le dos à leur formation "à cause d'une histoire de VAR".

Paris peut être démobilisé

Un Classique, ça reste un match à part. Et n'en déplaise à Kylian Mbappé, les Parisiens sont généralement très motivés pour sortir vainqueurs de cette empoignade. Mais, le seront-ils suffisamment dimanche alors qu'ils traversent leur période la plus délicate de la saison ? Certes, ils restent sur un large succès contre (4-0). Mais, les séquelles de l'élimination prématurée essuyée en Ligue des Champions sont encore là. Et même en tentant d'oublier, Thiago Silva et consorts se font rappeler à chaque sortie médiatique ce fiasco vécu sur la scène continentale. Alors oui, gagner un classique peut être un bon remède aux doutes, et aussi idéal pour panser les plaies. Cela étant, il faudrait que toute l'équipe se montre à la hauteur sur le plan mental pour bien négocier cette rencontre et cela parait être tout sauf une évidence avec ce souvenir encore frais de la défaite concédée contre les Mancuniens.

Parce que les Marseillais sont plus frais

À ce stade de la saison, la fraicheur physique a inévitablement son importance. Et Marseille se retrouve mieux armé dans ce domaine que le PSG. Depuis leur élimination contre Andrézieux en 32es de finale de la , à la mi-janvier, les Olympiens ne disputent qu'un match par semaine. Quant aux Parisiens, ils étaient engagés sur quatre fronts différents jusqu'à fin janvier, puis sur trois jusqu'à début mars. De plus, les hommes de Tuchel ont eu à disputer plusieurs matches reportés. Un coup de pompe n'est pas à écarter, surtout lorsque le moral n'est pas au plus haut. Par ailleurs, la liste des absents parisiens est nettement plus remplie que celle du rival. Neymar n'est toujours pas là, de même que Julian Draxler (cuisse) et Edinson Cavani (tendon de la hanche). À ses défections, on peut aussi ajouter celle d'Adrien Rabiot, toujours écarté. Côté olympien, tout le monde répond présent en revanche. Avec la fin de la suspension de Jordan Amavi et le retour d'Adil Rami, Rudi Garcia ne déplore aucune indisponibilité.