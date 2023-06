Cinq raisons pour lesquelles Kylian Mbappé doit jouer les JO

La star française, Kylian Mbappé, a été invitée à prendre part aux JO de l’année prochaine. Une opportunité qu’il aurait tort de décliner.

Un an nous sépare de l’entame des Jeux Olympiques à Paris. Il y a encore beaucoup de chantiers à boucler et pas vraiment urgence pour ce qui est de la préparation de l’évènement, même si tout athlète appelé à y participer se doit d’être à pied d’œuvre dès maintenant. D’un autre côté, il convient de régler certaines questions le plus vite possible, histoire de mieux se projeter sur cette quinzaine magique et avoir une idée de la façon dont les Français vont aborder certaines compétitions. Et parmi ces questions il y a celle qui concerne Kylian Mbappé. Le meilleur footballeur français sera-t-il de la partie l’été prochain ?

Cela fait un bon moment que cette interrogation alimente les discussions, sans que l’on soit vraiment avancé sur la réponse. Un coup c’est oui, un coup c’est non et le constat est que le crack de Bondy tient tous ses compatriotes en haleine, comme il peut le faire lorsqu’il s’agit des questions liées à son avenir. La semaine dernière, Philippe Diallo, le président de la FFF, a exprimé son envie de voir le buteur du PSG faire preuve de patriotisme et tenter de défendre les couleurs de son pays durant le plus grand des évènements sportifs. Bien que les intérêts de la fédération ne concordent pas forcément avec ceux du Comité olympique, il a donc émis ce désir, qui ressemble fortement à un feu vert.

Que va faire Mbappé désormais ? Par le passé, il a laissé entendre qu’il serait très heureux de participer aux JO. Mais c’est un souhait qu’il serait bien inspiré de prononcer de manière un peu plus concrète et surtout concrétiser en acte. Et les raisons pour lesquelles il aura tout à y gagner en le faisant sont nombreuses. Ci-dessous, on vous en énumère quelques-unes.

Parce que beaucoup de grands joueurs l’ont fait

Auprès des footballeurs, les Jeux Olympiques ne jouissent pas du même attrait que la Coupe du Monde. Cela a beau être le plus grand des évènements sportifs, il a du mal à séduire ses acteurs. Mais, il n’empêche qu’une participation aux Olympiades relève d’une opportunité unique et surtout très gratifiante pour tout sportif. Et puis, parmi les footballeurs de renom, ils ont été très nombreux, à travers le temps, à avoir pris part et même brillé pendant les JO. Messi et Neymar, les deux (ex) compères de Mbappé, en font partie. Le duo a même eu la chance de remporter la tant convoitée médaille d’or. On peut aussi citer Ronaldinho, Romario, Klinsmann, Eto’o, Xavi, Salah ou encore Ferenc Puskas. Tout ce beau monde a connu ce privilège, alors pourquoi Mbappé s’en priverait ?

Getty

Parce que c’est un compétiteur né

Mbappé le dit tout le temps. Son objectif est de gagner tous les titres possibles, qu’ils soient individuels ou collectifs, afin de marquer l’histoire. Le sacre olympique ne doit probablement pas faire exception dans sa réflexion. Avoir cette ligne au palmarès est un vrai plus, surtout que peu de joueurs de renom ont connu cet honneur. Et ils sont encore moins nombreux à avoir été à la fois champions du monde et champion olympique avec leur pays dans ce sport (Di Maria, Messi). Si l’attaquant du PSG rejoint ce club très fermé, il est évident qu’il atteindrait une dimension encore plus importante. En outre, celui qui s’inspire tant des athlètes champions des autres sports, a de quoi être excité à l’idée de s’illustrer à son tour durant cette grande manifestation.

Parce que c’est à Paris

C’est peut-être la plus importante des raisons. Les Jeux de 2024 se déroulent à Paris et ce n’est pas souvent que cet évènement ait lieu sur le sol national. Forcément, nos plus grands champions sont tenus d’y participer, histoire de hisser haut les couleurs nationales mais aussi participer à la moisson des médailles. Ce n’est pas un devoir mais ça y ressemble fortement. Mbappé, qui est si attaché à son pays, ne peut être insensible à cette cause. S’il dit oui, il peut même être propulsé comme la figure de proue de la délégation française et pourquoi pas comme le porte-drapeau. Marcher sur les pas des Douillet, Pérec, Riner doit forcément le titiller. Enfin, il y a aussi la motivation liée au fait de faire triompher avec les Espoirs. Ces derniers n’ont gagné qu’une seule fois l’or olympique (en 1984) et la dernière fois qu’ils ont franchi la phase des poules du tournoi olympique c’était en 1996 à Atlanta.

Parce qu’il est encore jeune

Les prochains JO se tiendront entre le 26 juillet et le 11 aout 2024. Ça sera 12 jours seulement après l’épilogue de l’Euro 2024 en Allemagne. En supposant que la France se qualifie pour le tournoi continental et qu’elle y performe plutôt bien, Mbappé n’aura aucun moment de répit lors de la saison qui se profile. Il ne soufflera qu’une fois les JO terminés et avec des vacances probablement écourtées car la campagne d’après se présentera dans la foulée. Est-ce problématique ? Ça peut l’être pour un joueur qui peine à tenir la cadence des matches ou qui est à un âge avancé de sa carrière. Mbappé n’a pas ces souci-là. Certes, il n’est pas un robot, mais il a déjà démontré par le passé qu’il n’avait aucun problème pour enchainer les matches et les compétitions. En décembre dernier, juste après la finale de perdue du Mondial, il avait "switché" immédiatement sur un match de championnat.

Parce que le PSG l’a autorisé

Initialement, le PSG ne voyait pas d’un très bon œil le fait que Mbappé prenne part aux JO. Ils y étaient opposés lors de l’édition 2021 à Tokyo. La donne a cependant évolué depuis. Désormais, les responsables franciliens seraient d’accord pour autoriser leur star jouer deux compétitions coup sur coup avec son pays durant l’été 2024. Ils savent que c’est un objectif qui lui tient à cœur et ils sont enclins à le laisser à la disposition des Bleus et des Bleuets le temps qu’il faudra, quitte à devoir se passer de lui pendant quelques matches à l’entame de l’exercice 2024/2025. On peut d’ailleurs même se demander s’il n’y a pas un accord tacite pour les deux parties pour un tel scénario lors de la dernière prolongation de contrat en 2022.