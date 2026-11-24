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Le vice-capitaine de l'Inter, Nicolo Barella, a averti ses coéquipiers qu'une baisse de concentration de cinq minutes pouvait coûter cher, après avoir laissé filer trois avantages au score lors du match nul 4-4 de samedi sur le terrain de l'Atalanta. Avant le choc de mercredi en Ligue des champions face au VfB Stuttgart, il a aussi salué Pio Esposito, auteur d'un triplé, et rejeté le défaitisme entourant l'équipe.

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Barella exige 100 minutes de concentration totale

Le vice-capitaine de l'Inter, Nicolo Barella, a averti ses coéquipiers que de brèves baisses de concentration leur coûtaient cher avant la réception du VfB Stuttgart mercredi en Ligue des champions, au stade Giuseppe-Meazza. L'Inter aborde ce match à la 15e place après avoir laissé filer des avantages de 2-0, 3-1 et 4-2 lors du match nul 4-4 de samedi sur le terrain de l'Atalanta en Serie A. Son entraîneur, Cristian Chivu, a qualifié cette prestation de « molle et superficielle ».

« Nous avons pris l'avantage à Bergame et, quand ils sont revenus au score, nous étions tous responsables. Peut-être avons-nous relâché notre concentration. Nous ne pouvons pas nous permettre de repartir de Bergame avec un point », a déclaré Barella aux journalistes mardi, selon TMW. « Si nous sommes concentrés à 100 %, nous sommes difficiles à affronter pour tout le monde. Mais en ce moment, cinq minutes suffisent pour que nous en payions le prix. Nous devrons être à 100 % pendant 100 minutes. »

Il rejette le défaitisme et salue Pio Esposito

Malgré le pire bilan défensif des six premiers de Serie A, avec 17 buts encaissés en 12 matches, Barella a rejeté l'inquiétude venue de l'extérieur, tout en reconnaissant que le vestiaire avait discuté de la manière de mieux gérer les matches. Il a également salué le jeune attaquant Pio Esposito, déçu malgré son triplé à Bergame.

« Je n'accepte toutefois pas le défaitisme dont nous faisons toujours l'objet quand quelque chose d'inattendu se produit. Nous devons garder un équilibre », a déclaré Barella. À propos d'Esposito, il a ajouté : « La grandeur de Pio se voit aussi dans son interview d'après-match. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu marquer trois buts parce que cela ne suffisait pas. Nous sommes aussi désolés pour lui, car il avait accompli quelque chose d'extraordinaire. »

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Composer avec les absences au milieu et viser des titres sur tous les fronts

L'Inter devra disputer son match européen de mercredi sans les milieux blessés Hakan Calhanoglu et Piotr Zielinski. Le capitaine Lautaro Martinez a repris l'entraînement, mais ne sera pas titulaire. Barella a néanmoins insisté sur la détermination de l'Inter à défendre son Scudetto, avec l'objectif de devenir la première équipe depuis la Juventus à remporter deux titres consécutifs, tout en poursuivant son parcours européen.

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« Toutes les absences comptent, car il y a énormément de matches. Avoir plus d'options est un avantage. Ils vont nous manquer. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes ; nous avons vu les caractéristiques de Stuttgart », a expliqué Barella. Évoquant son adaptation aux joueurs de couloir Andy Diouf et Djed Spence, il a précisé : « Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Je dois faire une chose avec Andy et une autre avec Djed, mais je ne vois pas de différences. Je dois savoir interpréter leur jeu. »

Des records en vue et un test défensif face à Stuttgart

L'Inter a marqué lors de huit matches consécutifs en Ligue des champions, à une rencontre de son record établi entre 1999 et 2002. Il affrontera Stuttgart, 14e, qui n'a pas encaissé de but lors de cinq de ses dix derniers matches, toutes compétitions confondues.

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Alors que Manuel Akanji pourrait devenir le premier joueur de champ suisse à atteindre 70 apparitions en Ligue des champions et qu'Ermedin Demirovic représente la principale menace offensive de Stuttgart, l'exigence de concentration totale formulée par Barella sera immédiatement mise à l'épreuve à Milan.