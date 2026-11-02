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La saison de Newcastle United a touché un nouveau point bas lundi soir à St James’ Park : une erreur catastrophique de son gardien a offert à Everton une victoire 1-0. Le revers est d’autant plus douloureux pour Newcastle, qui s’est désormais incliné deux fois face à Everton en moins d’une semaine.

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Une bourde de Hornicek coûte cher à Newcastle, en difficulté

L’ambiance est devenue délétère à St James’ Park lorsque Newcastle United a subi sa deuxième défaite face à Everton en cinq jours. Éliminée de la Coupe de la Ligue anglaise par Everton jeudi dernier, l’équipe de Matthias Jaissle n’a pas su réagir en Premier League et s’est finalement inclinée de justesse, 1-0.

Le tournant du match est survenu au début de la seconde période, lorsque Lukas Hornicek a commis une bourde qui pourrait figurer parmi les pires de la saison, en ne parvenant pas à maîtriser une frappe relativement peu puissante de Tyrique George. Le gardien tchèque a laissé le ballon lui échapper, offrant à Thierno Barry la tâche la plus simple qui soit : le pousser dans le but vide à bout portant.

L’équipe à domicile n’a jamais trouvé son rythme au cours d’une première période décousue, Harvey Barnes étant le seul à représenter un semblant de menace. Malgré la présence de Joelinton et le retour de plusieurs joueurs clés, Newcastle semblait à court d’idées dans le dernier tiers du terrain. Les supporters de Newcastle ont clairement exprimé leur frustration, cette rencontre marquant une quatrième défaite en cinq matches.

Barry brille, Grealish reste à l’écart

Alors que Newcastle flanche, le recrutement d’Everton et la discipline instaurée par David Moyes continuent de porter leurs fruits. Everton s’est imposé malgré l’absence persistante de Jack Grealish, de nouveau écarté du groupe à la suite d’un manquement à la discipline du club. Moyes a montré que son équipe pouvait être efficace sans cet ailier de renom, en s’appuyant plutôt sur l’efficacité de Barry devant le but.

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L’attaquant est l’une des révélations de la saison : parmi les joueurs de Premier League, seul Erling Haaland a inscrit plus de buts que Barry toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice. Son huitième but de la saison a récompensé son sens du placement, lui permettant d’être au bon endroit pour sanctionner le manque de concentration de Hornicek.

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Le dispositif tactique de Moyes a limité les occasions de Newcastle, tandis que le retour de Jarrad Branthwaite au cœur de la défense a apporté une stabilité bienvenue. Everton a occupé le terrain adverse pendant de longues séquences de la première période et aurait pu ouvrir le score plus tôt si Harrison Armstrong ou Jake O’Brien avaient fait preuve de davantage de sang-froid devant le but.

Un carton rouge tardif aggrave la soirée de Jaissle

Newcastle a tenté de revenir au score en fin de match, faisant entrer Yoane Wissa et Sean Steur pour apporter de l’énergie à l’attaque. Anthony Elanga est passé tout près de l’égalisation lorsque sa tentative au second poteau a heurté le montant avant de longer la ligne de but, mais Jordan Pickford et ses défenseurs sont parvenus à écarter le danger.

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L’entrée de Jacob Ramsey devait apporter un surcroît de créativité, mais la soirée du remplaçant s’est terminée de manière peu glorieuse. Dans les tout derniers instants du temps additionnel, Ramsey a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune, mettant de fait fin à tout espoir de miracle tardif pour Newcastle.

Au coup de sifflet final, des huées ont retenti dans tout le stade à l’adresse d’une équipe qui semble avoir perdu son identité depuis le départ d’Eddie Howe. Cette défaite laisse l’équipe de Matthias Jaissle à la 13e place du classement de Premier League avec 11 points, tandis qu’Everton grimpe au septième rang avec 13 points grâce à sa victoire.