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Mikel Arteta a réagi à l’annonce de la dernière sélection de l’Angleterre, dans laquelle Arsenal est largement représenté. L’entraîneur du club londonien est revenu sur le retour remarqué de Ben White et sur la progression continue de plusieurs jeunes talents à l’Emirates Stadium.

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Arteta salue Rice et les joueurs d’Arsenal sélectionnés

Arteta a salué la volonté « désespérée » de progresser affichée par Declan Rice après la sélection du milieu de terrain dans le dernier groupe de l’Angleterre. Rice s’est distingué avec Arsenal cette saison, totalisant cinq passes décisives en Premier League, le meilleur total du championnat, ainsi qu’un but en Ligue des champions en 14 apparitions.

Évoquant les récents progrès du milieu de terrain, Arteta a souligné le changement de mentalité qui lui a permis de franchir un cap. « Il a cette mentalité qui le pousse à aller sur le terrain pour gagner des matches, à ajouter une autre dimension à son jeu, une autre forme de menace et à devenir beaucoup plus imprévisible. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse.

L’entraîneur d’Arsenal a ajouté : « Il veut désespérément progresser dans tous les aspects de son jeu. Nous devons y parvenir tout en préservant les nombreuses qualités incroyables qu’il a déjà montrées, mais il est sur la bonne voie. »

Exploiter tout le potentiel du moteur d’Arsenal

Arteta a clairement exprimé son refus de cantonner Rice à un seul rôle, préférant exploiter toute la palette de ses qualités. Le joueur de 27 ans a montré qu’il pouvait dicter le jeu depuis une position reculée, se projeter vers l’avant en transition ou peser dans le dernier tiers du terrain. Arteta a expliqué que la polyvalence du joueur constituait un atout unique : « Je pense que nous ne pouvons pas limiter ses qualités et ses capacités. Il peut redescendre, faire progresser le jeu. Il peut redescendre, porter le ballon, être incroyable en transition. Il peut gagner des duels. Il peut délivrer des passes en arrivant lancé, en jouant long, en adressant des centres de la gauche ou de la droite, peu importe. Sur les coups de pied arrêtés, il a beaucoup à apporter. Sa capacité à frapper de loin est aussi quelque chose que nous devons davantage exploiter. Il en est capable. Il faut donc continuer à jouer, car il y a encore beaucoup à gagner. »

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Les nouvelles ne sont toutefois pas toutes bonnes pour le club du nord de Londres, puisque Arteta fait le point sur la blessure de Bukayo Saka, confirmant que l’ailier vedette sera absent pendant une longue période. Ce contretemps fait peser encore davantage de responsabilités sur les cinq joueurs d’Arsenal qui rejoignent le rassemblement de l’Angleterre, parmi lesquels Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly et Eberechi Eze.

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La non-sélection de Madueke et le retour de White

L’absence de Noni Madueke a été l’un des principaux sujets de discussion autour de la sélection de Tuchel. Malgré quelques éclairs de talent, l’ailier n’a pas été retenu dans le groupe de l’Angleterre. Arteta estime toutefois que le joueur surmontera cette déception et s’en servira pour se motiver à progresser encore. Interrogé sur les choix de sélection, Arteta s’est montré respectueux de l’autorité du sélectionneur : « Je laisse cela à Thomas. Il avait tellement d’options qu’il doit prendre des décisions. Il a fait ce choix cette fois-ci, et voilà. Je lui laisse entièrement cette décision. »

Lors d’une discussion sur l’annonce du groupe de l’Angleterre, Arteta a salué l’attitude professionnelle de l’ailier. « Ce qu’il a fait, c’est partir à l’étranger pour s’entraîner », a relevé Arteta. « C’est Noni, c’est son état d’esprit. Il veut progresser. »

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L’Angleterre vise les quarts de finale de la Ligue des nations

L’Angleterre reçoit la Croatie à Wembley le jeudi 12 novembre, avant de se rendre au stade Metropolitano pour affronter l’Espagne le dimanche 15 novembre. Deuxième du groupe C, l’Angleterre assurera sa place en quarts de finale de la Ligue des nations en mars prochain si elle évite la défaite face à la Croatie. Le groupe de Tuchel se réunira en début de semaine prochaine, tandis que Jobe et Jude s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre de l’histoire des fratries du football anglais.