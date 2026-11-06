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Mohamed Saeed
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Cinq joueurs d’Arsenal, un absent de marque ! Mikel Arteta réagit à la liste de Tuchel pour l’Angleterre : Ben White fait son retour, Noni Madueke n’est pas retenu

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Mikel Arteta a réagi à l’annonce de la dernière sélection de l’Angleterre, dans laquelle Arsenal est largement représenté. L’entraîneur du club londonien est revenu sur le retour remarqué de Ben White et sur la progression continue de plusieurs jeunes talents à l’Emirates Stadium.

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Arteta salue Rice et les joueurs d’Arsenal sélectionnés

Arteta a salué la volonté « désespérée » de progresser affichée par Declan Rice après la sélection du milieu de terrain dans le dernier groupe de l’Angleterre. Rice s’est distingué avec Arsenal cette saison, totalisant cinq passes décisives en Premier League, le meilleur total du championnat, ainsi qu’un but en Ligue des champions en 14 apparitions.

Évoquant les récents progrès du milieu de terrain, Arteta a souligné le changement de mentalité qui lui a permis de franchir un cap. « Il a cette mentalité qui le pousse à aller sur le terrain pour gagner des matches, à ajouter une autre dimension à son jeu, une autre forme de menace et à devenir beaucoup plus imprévisible. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse.

L’entraîneur d’Arsenal a ajouté : « Il veut désespérément progresser dans tous les aspects de son jeu. Nous devons y parvenir tout en préservant les nombreuses qualités incroyables qu’il a déjà montrées, mais il est sur la bonne voie. »

Exploiter tout le potentiel du moteur d’Arsenal

Arteta a clairement exprimé son refus de cantonner Rice à un seul rôle, préférant exploiter toute la palette de ses qualités. Le joueur de 27 ans a montré qu’il pouvait dicter le jeu depuis une position reculée, se projeter vers l’avant en transition ou peser dans le dernier tiers du terrain. Arteta a expliqué que la polyvalence du joueur constituait un atout unique : « Je pense que nous ne pouvons pas limiter ses qualités et ses capacités. Il peut redescendre, faire progresser le jeu. Il peut redescendre, porter le ballon, être incroyable en transition. Il peut gagner des duels. Il peut délivrer des passes en arrivant lancé, en jouant long, en adressant des centres de la gauche ou de la droite, peu importe. Sur les coups de pied arrêtés, il a beaucoup à apporter. Sa capacité à frapper de loin est aussi quelque chose que nous devons davantage exploiter. Il en est capable. Il faut donc continuer à jouer, car il y a encore beaucoup à gagner. »

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Les nouvelles ne sont toutefois pas toutes bonnes pour le club du nord de Londres, puisque Arteta fait le point sur la blessure de Bukayo Saka, confirmant que l’ailier vedette sera absent pendant une longue période. Ce contretemps fait peser encore davantage de responsabilités sur les cinq joueurs d’Arsenal qui rejoignent le rassemblement de l’Angleterre, parmi lesquels Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly et Eberechi Eze.

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La non-sélection de Madueke et le retour de White

L’absence de Noni Madueke a été l’un des principaux sujets de discussion autour de la sélection de Tuchel. Malgré quelques éclairs de talent, l’ailier n’a pas été retenu dans le groupe de l’Angleterre. Arteta estime toutefois que le joueur surmontera cette déception et s’en servira pour se motiver à progresser encore. Interrogé sur les choix de sélection, Arteta s’est montré respectueux de l’autorité du sélectionneur : « Je laisse cela à Thomas. Il avait tellement d’options qu’il doit prendre des décisions. Il a fait ce choix cette fois-ci, et voilà. Je lui laisse entièrement cette décision. »

Lors d’une discussion sur l’annonce du groupe de l’Angleterre, Arteta a salué l’attitude professionnelle de l’ailier. « Ce qu’il a fait, c’est partir à l’étranger pour s’entraîner », a relevé Arteta. « C’est Noni, c’est son état d’esprit. Il veut progresser. »

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L’Angleterre vise les quarts de finale de la Ligue des nations

L’Angleterre reçoit la Croatie à Wembley le jeudi 12 novembre, avant de se rendre au stade Metropolitano pour affronter l’Espagne le dimanche 15 novembre. Deuxième du groupe C, l’Angleterre assurera sa place en quarts de finale de la Ligue des nations en mars prochain si elle évite la défaite face à la Croatie. Le groupe de Tuchel se réunira en début de semaine prochaine, tandis que Jobe et Jude s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre de l’histoire des fratries du football anglais.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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