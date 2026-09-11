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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Cinq ans d'absence : une malédiction lancée par Al-Nassr menace Al-Hilal face à Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Al Khaleej vs Al Nasr FC
Al Khaleej
Al Nasr FC
Arabie saoudite

Le « leader » va-t-il perdre ?

Al-Hilal craint de subir une malédiction qui a disparu depuis 5 ans dans le championnat saoudien de Roshan League, une malédiction inaugurée par son voisin et rival traditionnel Al-Nassr, à l'occasion de son duel face à Al-Taawoun.

Al-Hilal se rendra chez Al-Taawoun, demain samedi, sur la pelouse de ce dernier à Bouraïda, lors de la septième journée du championnat saoudien de Roshan League.

Al-Hilal disputera cette rencontre après avoir subi sa première défaite de la saison en cours, face à Neom sur le score de deux buts à zéro, lundi dernier, lors de la sixième journée de la Roshan League.

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« Le Leader » espère ne pas revivre cette malédiction qu'il a connue pour la dernière fois il y a environ 5 ans, lorsqu'il avait perdu deux matchs consécutifs dans le championnat saoudien de Roshan League.

Cela s'était produit au mois de décembre 2021, lorsqu'Al-Hilal s'était incliné face à Al-Nassr sur le score de deux buts à zéro, avant de perdre lors de la journée suivante également face à Al-Fateh sur le score de 2-3.

Depuis lors, le club de la capitale n'a plus subi deux défaites consécutives en Roshan League, le pire résultat après une première défaite ayant été un match nul lors de la rencontre suivante.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal occupe actuellement la tête du championnat saoudien de Roshan League avec 15 points, à la différence de buts devant Al-Nassr et Al-Qadisiyah, respectivement deuxième et troisième du classement.

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