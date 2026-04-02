Au cours de la campagne électorale, Ferran Olivi, trésorier du FC Barcelone jusqu'à sa démission le 9 février aux côtés de Joan Laporta et de huit autres membres du conseil d'administration, a déclaré que le club affichait un déficit compris entre 12 et 15 millions d'euros pour se conformer à la règle de ratio de 1:1 établie par la Ligue espagnole lors du mercato estival.

Aujourd’hui, après la fin des élections, un sentiment de soulagement règne au sein de la direction du FC Barcelone quant à la réalisation de cet objectif, après cinq années de difficultés financières qui ont entravé le club, conformément aux règles du fair-play financier de la Liga.

Le journal « Mundo Deportivo » a déclaré que Barcelone a déjà présenté les états financiers provisoires exigés par la Liga (La Liga) à la mi-saison, qui font état de recettes prévisionnelles dépassant 1,075 milliard d’euros, montant approuvé lors de l’assemblée générale en octobre dernier, et ce d’ici le 30 juin.

La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions (avec une garantie de 100,34 millions d'euros de la part de l'UEFA) a contribué à cette réussite, tout comme l'obtention de revenus supplémentaires provenant du sponsoring, de la vente de billets et des produits dérivés.

À l'heure actuelle, la Ligue espagnole interprète toutes les informations relatives à la situation financière de Barcelone de manière positive, sans opposition ni pression de la part des autres clubs.

Pour respecter définitivement la règle du 1:1, il faut tenir compte de la réduction du plafond salarial. Même si Robert Lewandowski renouvelle son contrat, son salaire n'aura pas d'incidence sur le total des salaires et des charges.

Cela s'explique par sa contribution au soutien du club lors de son arrivée au plus fort de la pandémie de Covid-19 et par la signature d'un contrat prévoyant une augmentation de salaire.

Quant à la réduction du salaire d'Andreas Christensen, elle s'élève à environ 25 millions d'euros. Ainsi, en calculant le salaire et la part de l'amortissement de la valeur du contrat en fonction de la durée de celui-ci, Barcelone peut bénéficier de la réduction résultant de la prime « fair-play financier » tant qu'il respecte la règle du 1:1. et la possibilité de vendre le joueur contribuera à atteindre cet objectif.

La règle du 1:1 stipule que Barcelone ne peut pas dépenser plus que ses revenus et son budget pour les salaires des joueurs.

Grâce aux bonnes nouvelles en provenance de la Liga, Barcelone a officiellement commencé à sortir de la crise financière qui avait compliqué bon nombre de ses transferts, et le club sera en mesure d'aborder le prochain mercato avec plus de moyens que les saisons précédentes.

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