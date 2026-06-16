Cievo Vérone : le club annonce officiellement la nomination de son nouveau directeur sportif

Le Chievo Vérone, club de Serie D, officialise la nomination de son nouveau directeur sportif :





«Le club A.C. ChievoVerona est heureux d’annoncer la nomination de Luca Matteassi au poste de directeur sportif.



Après une longue carrière de footballeur professionnel durant laquelle il a porté les maillots du Piacenza Calcio 1919, du Spezia Calcio, du Novara Calcio 1908 et du FC Pro Vercelli 1892, Matteassi a entamé sa carrière de dirigeant lors de la saison 2017-2018 en tant que responsable de l’area tecnica du Piacenza.



En juillet 2018, il est nommé directeur sportif du club émilien, poste qu’il occupe pendant deux saisons en Serie C, obtenant des résultats remarquables, notamment une finale de barrages et une deuxième place au classement du championnat. En 2019, l’ADICOSP le désigne meilleur directeur sportif de Série C.



Lors de la saison 2020-2021, il prend les commandes du Modena FC et qualifie l’équipe pour les barrages. Après un passage à Pescara, il revient à Piacenza en octobre 2022.



En 2024, il prend les commandes du secteur sportif de Vicence et mène le club jusqu’à la finale des barrages pour l’accession en Serie B. La saison suivante, il termine à la deuxième place avec 83 points.



La famille gialloblù lui souhaite un chaleureux accueil et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle aventure sous les couleurs de l’A.C. ChievoVerona. »