CIES - Sancho et Haaland jeunes joueurs les plus chers

Le CIES a publié ce lundi sa Lettre Hebdomadaire. Au programme cette semaine ? Les valeurs matches estimées des joueurs nés en 2000 ou après.

Un classement largement dominé par Jadon Sancho, joueur offensif majeur du depuis deux saisons du haut de ses 19 ans et auteur de 17 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

