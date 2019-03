Cible d'Arsenal, le directeur sportif de l'Ajax Marc Overmars signe un nouveau contrat

Après avoir échoué à faire venir Monchi, Arsenal voit s'éloigner Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax, qui a rempilé.

En quête d'un directeur sportif, ne pourra pas enregistrer le renfort de son ancien joueur Marc Overmars. La situation est délicate pour le club londonien, qui prospecte depuis des mois pour ce poste.



Les Gunners espéraient voir arriver Monchi après lui avoir présenté une offre de contrat attrayante de trois ans, mais il a finalement décidé de retourner à Séville après avoir mis un terme à son aventure à la Roma.

Overmars, qui a porté le maillot d'Arsenal entre 1997 et 2000, était alors devenu la priorité des décideurs du club.



Âgé de 45 ans, il est actuellement le directeur technique de l' . Mais malheureusement pour Arsenal, cette prospection pour un nouveau gourou du recrutement devrait se poursuivre après la signature par Overmars d'une prolongation de contrat à Ajax, qui le lie au club jusqu'en 2024.



"Il reste encore beaucoup de défis à Ajax et je passe un bon moment ici", a-t-il déclaré sur le site officiel du club. "Nous prenons des mesures à la fois avec l'académie des jeunes et l'équipe première. Du point de vue sportif, nous voulons toujours montrer beaucoup".



"Ce qui est également important pour moi, c'est qu'il est agréable de travailler avec les gens qui m'entourent. Cela me procure du plaisir et de la satisfaction."

📝 Marc Overmars -> 30 juni 2024! — AFC Ajax (@AFCAjax) March 18, 2019

Le président de l’Ajax, Leen Meijaard, a souligné à quel point Overmars est important pour l’avenir du club. "Overmars a énormément contribué à l’évolution de la situation financière de l’Ajax au cours des années où il a été membre du conseil de direction. Le conseil de surveillance est également convaincu que le club pourra progresser avec lui dans les années à venir.



"Pour la continuité des activités de l'Ajax, il est également important que des postes clés tels que celui-ci aient cette clarté sur l'avenir".



"En bref, nous sommes heureux que Marc Overmars veuille s’engager plus longtemps pour Ajax."



Pour rappel, l'Ajax Amsterdam est actuellement quart de finaliste de la après avoir éliminé le triple tenant du titre, le , avec la manière. Club historique du football européen, l'institution d'Amsterdam s'apprête à vivre un été agité avec les départs, prévus ou pas, de certains de ses joueurs les plus prometteurs.