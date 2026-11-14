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Chypre - Monténégro en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Chypre vs Monténégro
Chypre
Monténégro
UEFA Nations League C

Tout savoir pour regarder en direct Chypre-Monténégro en Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA aujourd’hui.

Comment regarder Chypre-Monténégro avec un VPN

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Présentation du match

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UEFA Nations League C - Journée 6
Alphamega Stadium

Chypre reçoit le Monténégro à l’Alphamega Stadium de Limassol pour un match du groupe 2 de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA, dont le résultat aura des conséquences directes sur le haut du classement.

Le Monténégro aborde cette rencontre en tête du groupe. L’équipe de Mirko Vucinic figure parmi les plus régulières de cette édition de la Ligue des nations. Elle a battu la Lettonie 2-1 lors de la cinquième journée pour conserver la première place.

Chypre occupe la deuxième place et reste sur un nul 1-1 contre l’Arménie. L’équipe d’Apostolos Mantzios avait pris de l’élan plus tôt dans la compétition, en enchaînant deux victoires contre l’Arménie et la Lettonie, mais elle n’a pas réussi à conserver son avantage jusqu’au bout lors de sa dernière sortie.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette édition. Le Monténégro s’est imposé 2-1 à Podgorica le 25 septembre, ce qui donne à l’équipe de Vucinic un avantage psychologique avant le match retour.

Une victoire permettrait au Monténégro de creuser nettement l’écart avec Chypre en tête du groupe. Pour l’équipe à domicile, tout autre résultat qu’une victoire risquerait de laisser le leader du groupe prendre le large à un moment crucial de la compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Chypre-Monténégro.

Actualités des équipes et effectifs

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Entraineur

  • A. Mantzios

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