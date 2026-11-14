Comment regarder Chypre-Monténégro avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 6 15 nov. 2026 - 09:00 Alphamega Stadium

Chypre reçoit le Monténégro à l’Alphamega Stadium de Limassol pour un match du groupe 2 de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA, dont le résultat aura des conséquences directes sur le haut du classement.

Le Monténégro aborde cette rencontre en tête du groupe. L’équipe de Mirko Vucinic figure parmi les plus régulières de cette édition de la Ligue des nations. Elle a battu la Lettonie 2-1 lors de la cinquième journée pour conserver la première place.

Chypre occupe la deuxième place et reste sur un nul 1-1 contre l’Arménie. L’équipe d’Apostolos Mantzios avait pris de l’élan plus tôt dans la compétition, en enchaînant deux victoires contre l’Arménie et la Lettonie, mais elle n’a pas réussi à conserver son avantage jusqu’au bout lors de sa dernière sortie.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette édition. Le Monténégro s’est imposé 2-1 à Podgorica le 25 septembre, ce qui donne à l’équipe de Vucinic un avantage psychologique avant le match retour.

Une victoire permettrait au Monténégro de creuser nettement l’écart avec Chypre en tête du groupe. Pour l’équipe à domicile, tout autre résultat qu’une victoire risquerait de laisser le leader du groupe prendre le large à un moment crucial de la compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Chypre-Monténégro.

Actualités des équipes et effectifs