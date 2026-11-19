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L'Argentine a entamé son parcours en Coupe du monde U17, qui se dispute actuellement au Qatar, par une défaite face à l'Australie (2-0), ce jeudi.

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Après une première période sans but, l'Australie a ouvert le score grâce à un coup du sort : l'Argentin Álvaro Guitch a marqué contre son camp à la 60e minute.

Akol Ikon a ensuite doublé la mise pour l'Australie à la 71e minute.

L'arbitre de la rencontre a brandi un carton rouge à l'encontre de Benjamín Vallejo, à la 90e+3.

L'Argentine évolue dans le groupe C, aux côtés de l'Australie, du Mozambique et du Danemark.

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Le Mozambique avait lancé sa compétition par une large victoire face au Danemark (4-0).

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Dans le groupe A, le Qatar, pays hôte, a débuté son parcours par une victoire face au Panama (2-0).

Le score est resté nul et vierge jusqu'à la 90e+1, lorsque le Qatar a obtenu un penalty, transformé avec succès par Taha Nasir.

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Quatre minutes plus tard, Abdallah Babiker a inscrit le but du break pour le Qatar.

Le Qatar prend d'emblée la tête de son groupe avec 3 points, devant la Grèce à la différence de buts, victorieuse de l'Égypte (2-1).

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Dans le groupe D de la Coupe du monde U17, l'équipe de France s'est imposée face à Haïti (3-1).

L'équipe de France a pris les devants grâce à un doublé de Luan Merifield en première période.

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Noha Kader Tehi a inscrit le troisième but de l'équipe de France à la 47e minute, avant que Kinsley Profit ne réduise l'écart en marquant l'unique but haïtien à la 88e minute.

L'équipe de France prend la tête de son groupe avec 3 points, devant l'Uruguay à la différence de buts, vainqueur de l'Arabie saoudite (3-2).

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Dans le groupe B, la Corée du Sud a dominé l'Ouganda (3-0), tandis que l'Équateur a battu la Nouvelle-Calédonie (1-0).